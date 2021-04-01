Почти в каждой стране существуют нелепые по своей сути законы. Ни одному туристу не захочется тратить деньги на уплату штрафа, поэтому стоит узнать о них и быть осмотрительными.

1 апреля – День смеха, поэтому Travel24 собрал подборку забавных законов в разных странах мира. Возможно, у вас уже был опыт, когда приходилось попасть в такие ситуации?

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Италия

На площади Святого Марка запрещено кормление голубей. Причина проста: птицы искажают достопримечательности и разносят болезни. Штраф – около 600 долларов.

В Ераклии нельзя строить замки из песка.

На венецианских пляжах запрещено собирать ракушки (штраф – от 25 до 250 евро).

Понежиться на солнце у моря без купальника, могут только "молодые женщины, которые этого достойны".

На Капри не позволяют носить деревянную обувь, потому что она издает громкий звук.

В Эболе вам придется заплатить 500 евро, если вас "застукают" за поцелуями в машине. Конечно, никто не придерживается этого.



Странные законы в разных странах мира / Фото: UnSplash

Дания

Перед тем, как завести автомобиль, вы обязаны убедиться, что под машиной нет детей.

Если при проезде автомобиля мимо конной повозки лошадь испугается – необходимо накрыть машину куском темной ткани.

Великобритания

Здесь существует полно странных законов, которые, к счастью, никем не выполняются.

Запрещено наклеивать вверх ногами почтовую марку с изображением королевы или короля, это считается государственной изменой.

Не появляйтесь в здании парламента в рыцарских доспехах, и не умирайте там.

В Лондоне запрещено гражданам выдавать себя за "пенсионера, проживающего в Челси". Также здесь нельзя бить жену после 21:00, "потому что крики могут мешать горожанам отдыхать". И не подзывайте в британской столице такси возгласом "Такси!", потому что заплатите штраф в размере до 100 фунтов. Туристам в Лондоне стоит помнить, что штраф за езду на велосипеде по тротуару будет стоить 100 фунтов, а если вы припарковались на машине и не глушите мотор дольше трех минут, готовьте заплатить 120 фунтов.

Бразилия

В этой стране запрещено непривлекательным женщинам появляться на общественных пляжах без верхней части купальника.

Сингапур

Придется заплатить 500 долларов, если не смоете за собой воду в общественном туалете.

В 400 долларов вам обойдется любовь к жевательной резинке: ее в Сингапур ввозить нельзя, а жевать тем более.

И как полицейские узнают, что вы не смыли воду в туалете, или то, что жуете резинку – уже другое дело.



В Сингапуре могут оштрафовать за жевательную резинку / Фото: UnSplash

США

Иногда эти законы даже в местных вызывают лишь улыбку, а иногда угрожают реальными штрафами.

В Иллинойсе из вас могут взыскать 1000 долларов, если будете бить крыс бейсбольной битой.

В Миннесоте – до 2000 долларов, если проедете по городу с грязными шинами.

В Нью-Йорке – 25 долларов, если просто пофлиртуйте с кем-нибудь, или наденете юбку/брюки ниже 3 сантиметров от линии бедер в Джорджии.

Таиланд

Если находитесь за рулем автомобиля, то обязаны быть одетым в рубашку.

Не выходите из дома без нижнего белья.

Китай

Если вы засмотрелись на голые ноги одетой женщины, то можете ненадолго загреметь за решетку. В том случае, если видите человека, который тонет, не спасайте его, ведь это вмешательство в его судьбу.



В Китае запрещено спасать человека, который тонет / Фото: UnSplash

Франция

Не целуйтесь на железнодорожных путях.

Если вы являетесь владельцем свиней, то здесь запрещено называть их именем "Наполеон".

Также запрещается сажать или парковать летающие тарелки в виноградниках.

Это далеко не все нелепые законы, которые существуют. Конечно, за нарушение некоторых вас могут не оштрафовать, но знать о них нужно.