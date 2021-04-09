Щоправда, є дещо, на що туристам варто звернути увагу. Мандрівник Орест Зуб, який здійснив поїздку південними штатами на кемпері, та Христина Даньків, що переїхала з України до США, поділилися своїми враженнями та цікавими фактами про тутешній відпочинок.

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Цікаві факти про узбережжя США

Віза

З початком карантину посольство припинило приймати заявки на отримання туристичної візи. Тому поїхати до США можуть тільки ті, що отримали її раніше.

Фаренгейти замість Цельсія

Христина розповіла, якщо сказати американцю температуру в цельсіях, він просто не зрозуміє. Також замість кілограмів тут паунди й милі замість кілометрів.

Своя Одеса

У Західному Техасі є місто Одеса, в ньому видобувають і переробляють нафту. Існує думка, що так його назвали емігранти, які бували до того в українській Одесі.

Місце для тих, кому набрид карантин

Орест каже, що у Флориді будь-які карантинні обмеження відсутні.

Людина, яка не знає про пандемію, не має шансу про це дізнатись у Флориді. Тут просто продовжують жити, – зазначив мандрівник.

Він додав, що саме тому сюди їдуть всі, хто втомився від карантину.



Орест Зуб у США / Фото: Орест Зуб

Сезон ураганів

Якщо не хочете приїхати в сезон ураганів, то перевірте це перед поїздкою. Зазвичай він починається приблизно у червні й триває до вересня.

Високі ціни

Тревел-блогер каже, що Америка готова прийняти всі гроші. Якщо ціни на продукти в супермаркетах приблизно такі ж, то в ресторанах за страву вам доведеться заплатити від 20 доларів. Інтернет на телефоні обійдеться у 40 доларів за місяць. А оренда авто – 50 – 300 доларів, але можна скористатися програмою Turo, де автомобілі здають їх власники. Тут можна знайти і за 15 доларів.

Оплата на вході за автомобіль

Входи до національних парків США оплачують не за людину, а за автомобіль. У середньому треба заплатити 30 доларів.

Так в Америці стимулюють зменшення кількості користування авто і шкідливих викидів, – розповідає Орест.

Житло

За найдешевший готель, де умови будуть не найкращі, доведеться заплатити 60 – 70 доларів. Якщо хочете щось пристойніше – 150 – 200 доларів за ніч.

Дім на колесах

Однак, якщо не бажаєте зупинятися в готелях, є вихід – орендувати кемпер (будинок на колесах). Приблизно це вартує від 150 до 250 доларів на день.



Дім на колесах у США / Фото: Орест Зуб

Музей Хемінгуея

Шанувальникам Хемінгуея варто поїхати на острів Кі-Вест у Флориді. Тут ви знайдете музей культового письменника і навіть нащадків його улюбленого кота – Сніжка. Ціна квитки – 13 доларів.

Хогвартс

Поттероманам потрібно вирушати в Орландо.

Там найкращі атракціони, на яких я була у своєму житті. Крім Гаррі Поттера є споруди й за мотивами інших фільмів, а також сувенірні магазинчики, де продаються речі з фільмів, – каже Христина.

Ціна за вхід 360 доларів за день перебування.

Winwood Walls

Вуличне мистецтво завжди по-особливому прекрасне. У минулому кримінальний район став гордістю Маямі. Тут багато графіті, ресторанчиків і скульптур.



Winwood Walls у Маямі / Фото: UnSplash

Маямі – місце для серферів

Спокійно поплавати тут не вийде, адже великі хвилі – чудове місце для серфу.

Пляж з піском, що не нагрівається

У Сарасоті є пляж Сієста Кі, що вважається одним з найкращих у Штатах. Там пісок складається з дрібних кристалів кварцу і взагалі не нагрівається.

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Живі алігатори

У національному парку Еверглейдс можна побачити живих алігаторів, які плавають у болотах парку. Ціна за вхід – 30 доларів з автомобіля, або 15, якщо пішки, чи велосипедом.