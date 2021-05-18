На сайте Еврокомиссии появился проект предложений по ослаблению ограничений на "несущественные" поездки в страны ЕС. Среди "несущественных" поездок собственно и поездки с туристической целью.

Читайте также: Интереснее, чем в Дубае, – продюсер "Орла и решки" Синельников о Стамбуле

Кто сейчас может попасть в страны ЕС

В большинстве стран Евросоюза сейчас действуют строгие ограничения относительно пересечения границы гражданами третьих стран. Исключения делают только для тех, у кого уважительная причина.

Также границу ЕС могут пересечениями определенные категории граждан третьих стран, в частности и украинцы. Среди них:

дипломаты

резиденты стран ЕС

ближайшие родственники граждан Евросоюза

водители, которые занимаются перевозкой товаров

студенты

В качестве туристов в ЕС могут попасть граждане стран, где:

количество новых случаев заражения COVID-19 не превышает 25 на 100 тысяч населения за последние две недели

количество новых случаев за последние две недели сокращается или остается стабильным

государство в течение 7 дней более 300 тестов на 100 тысяч населения

количество положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус за последнюю неделю не превышает 4%

Всего таких стран состоянию на сейчас 7: Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд.

В списке есть особые административные районы Китая – Гонконг и Макао. Однако границы для граждан откроют после того, как сам Китай откроется для европейцев.



Смогут украинцы путишествовать в Европу \ Photo by Simon English on Unsplash

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются резидентами Евросоюза для посещения стран-членов. Также эта рекомендация касается ассоциированных стран из Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.

По состоянию на 6 мая ЕС пока не внес Украину в пересмотренного список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены Евросоюза. Список просматривают раз в две недели.

Куда могут путешествовать украинцы в мае – читайте по ссылке.

Есть ли уже рекомендации для иностранных туристов

Страны-члены ЕС смогут ослабить ограничения для туристов только после утверждения предложений Советом ЕС.

В Еврокомиссии считают, что Совет ЕС утвердит эти рекомендации до конца мая. Только после этого каждая страна ЕС сможет применять рекомендации самостоятельно. Также за странами-членами Евросоюза оставят право устанавливать собственные ограничения.

Правила должны работать во всех государствах ЕС (кроме Ирландии) и в странах Шенгенской зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария).

Требования к туристам в Евросоюзе летом 2021

Еврокомиссия предлагает разрешить пересечение границы ЕС по двум принципам:

разрешить въезд путешественникам с двумя дозами вакцины с любой страны мира;

ослабить критерии эпидемиологической ситуации в странах, граждане которых смогут пересекать границу ЕС. Граждане стран "зеленой зоны" смогут свободно въезжать в ЕС даже без вакцинации.

Какие вакцины надо для того, чтобы попасть в ЕС?

Туристы, которые уже смогли вакцинироваться, тоже должны соблюдать определенные условия:

прививок от COVID-19 должно быть два (одно - в случае использования вакцины Johnson & Johnson)

вторая доза вакцины должна быть введена не позднее чем за 14 дней до пересечения границы;

страны ЕС имеют право проверить подлинность сертификатов о вакцинации. Еврокомиссия предлагает создать сервис, с помощью которого путешественники могли бы подтверждать подлинность документа;

туристы должны быть привиты одной из вакцин, которые одобрены в ЕС (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson).

Страны ЕС имеют право самостоятельно расширить список вакцин. Но они обязательно должны быть одобрены ВОЗ:

AstraZeneca (включая с индийским аналогом Covishield и южнокорейской AstraZeneca SK Bio)

Pfizer;

Moderna;

Johnson & Johnson.

Как будут пересекать границу дети? Сейчас дети не вакцинируют, поэтому по предложению Еврокомиссии, от детей будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часа до пересечения границы Евросоюза.

Что известно об украинском COVID-паспорте

Ожидается, что сертификаты вакцинации появятся в Украине уже с 1 июля 2021 года.

Они будут иметь всю необходимую информацию о вакцинации, которую прогнозируемо требовать страны Европейского Союза и ВОЗ.

Команда МЗ совместно с Министерством цифровой трансформации разработала соответствующее программное обеспечение, которое позволит получать сертификаты в режиме онлайн.

Предварительно сертификат будет выдаваться через приложение "Дія".

Планируется, что сертификат можно будет напечатать и получить в бумажном виде.

Есть ли шансы в Украины попасть в "зеленую зону" для ЕС?

Еврокомиссия предлагает разрешить въезд в ЕС гражданам тех стран, где за последние 14 дней зафиксировано не более 100 случаев COVID-19 на каждые 100 тысяч населения. Это в четыре раза ниже показатель от того, что действует сейчас.

Интересно! Отдых в Египте в 2021 году: сколько надо будет заплатить за путешествие

Но даже если Совет ЕС примет это предложение, Украина пока не показывает таких показателей.