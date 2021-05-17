Отдых в Шарм-эль-Шейхе 2021

Средняя температура в июле достигает 37 градусов, поэтому нужно быть готовыми к жаре. Лучше планировать видпусткуна июнь.

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Самые популярные курорты расположены именно на побережье Красного, а не Средиземного моря, в частности:

Шарм эль Шейх;

Хургада

Дахаб

Марса-Алам

Самостоятельный отпуск в Египте

Для пересечения границы Египта необходимо сдать ПЦР-тесты – дешевле всего 2673 гривны в Киеве, или же по прилету в аэропорт Египта 90 долларов (2500 гривен) за семью.

Пунктом, с которого будет начинаться путешествие, мы выбрали Киев. Все расчеты указаны в условиях путешествия двух взрослых и двух детей дошкольного и 12-летнего возраста. На Skyscanner предлагают прямые чартерные рейсы из Борисполя в Шарм-эль-Шейхе общей стоимостью 55 528 гривен. К цене уже включено чемоданы весом до 23 килограмм. Вылет предусмотрено 1 июня, а возвращение 11 июня.

Обратите внимание! Цены на чартерные рейсы часто меняются, ближе к вылету можно найти выгодные предложения.

Жилье в Египте

На сайте Booking предлагают вариант проживания с 2 комнатами недалеко от моря всего за 287 евро (9550 гривен) за 10 ночей. Там есть кондиционер, собственная кухня, кабельное телевидение и интернет.

Расходы на проживание в самостоятельной поездке указаны на условиях аренды двухкомнатного жилья в пешей доступности к морю за 10 ночей. Во всех зарубежных вариантах отдыха в этом сезоне нужно учитывать необходимость самоизоляции в течение 14 дней или сдачи ПЦР-тестов по возвращению в Украину.

Питание в Египте

Продуктовая корзина на 10 суток для семьи будет примерно стоить 50 евро (около 1690 гривен).



Отдых в Египте \ Photo by Mariam Soliman on Unsplash

Средний чек в ресторанах Шарм эль Шейхе составляет всего 5,50 евро (без учета алкоголя, он здесь относительно дорогой), что на семью из четырех составит около 22 евро (740 гривен).

Расходы на питание 1690 гривен

Расходы на питание с посещением ресторанов: от 9400 гривен

Развлечения в Египте

Все путешественники хотят увидеть пирамиды Гизы. Можно заказать экскурсию у местных гидов. Стоить это от 45 долларов (1250 гривен) с человека.



Пирамиды в Єгипте \ Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Путешествие к пирамидам для семьи обойдется примерно в дополнительных 5 тысяч гривен.

Всего за отдых в Шарм-эль-Шейхе в условиях самостоятельной путешествия чартерным рейсом придется заплатить: около 72 230 гривен.

придется заплатить: около 72 230 гривен. Всего за отдых в Шарм-эль-Шейхе в условиях самостоятельной путешествия самолетом с пересадками придется заплатить от 40 тысяч гривен.

Пакетный тур в Египет

Отдых в Египте популярен дешевыми путевками. Отдых с помощью туроператора в Шарм-эль-Шейхе может стоить от 40 800 гривен. К цене следует добавить поездку к пирамидам Гизы за дополнительные 5000 гривен.