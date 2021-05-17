Отдых в Шарм-эль-Шейхе 2021
Средняя температура в июле достигает 37 градусов, поэтому нужно быть готовыми к жаре. Лучше планировать видпусткуна июнь.
Читайте также: Пассажирка избила стюардессу в самолете из-за мусора
Самые популярные курорты расположены именно на побережье Красного, а не Средиземного моря, в частности:
- Шарм эль Шейх;
- Хургада
- Дахаб
- Марса-Алам
Самостоятельный отпуск в Египте
Для пересечения границы Египта необходимо сдать ПЦР-тесты – дешевле всего 2673 гривны в Киеве, или же по прилету в аэропорт Египта 90 долларов (2500 гривен) за семью.
Обратите внимание! Цены на чартерные рейсы часто меняются, ближе к вылету можно найти выгодные предложения.
Жилье в Египте
На сайте Booking предлагают вариант проживания с 2 комнатами недалеко от моря всего за 287 евро (9550 гривен) за 10 ночей. Там есть кондиционер, собственная кухня, кабельное телевидение и интернет.
Питание в Египте
Продуктовая корзина на 10 суток для семьи будет примерно стоить 50 евро (около 1690 гривен).
Отдых в Египте \ Photo by Mariam Soliman on Unsplash
Средний чек в ресторанах Шарм эль Шейхе составляет всего 5,50 евро (без учета алкоголя, он здесь относительно дорогой), что на семью из четырех составит около 22 евро (740 гривен).
- Расходы на питание 1690 гривен
- Расходы на питание с посещением ресторанов: от 9400 гривен
Развлечения в Египте
Все путешественники хотят увидеть пирамиды Гизы. Можно заказать экскурсию у местных гидов. Стоить это от 45 долларов (1250 гривен) с человека.
Пирамиды в Єгипте \ Photo by Jeremy Bishop on Unsplash
Путешествие к пирамидам для семьи обойдется примерно в дополнительных 5 тысяч гривен.
- Всего за отдых в Шарм-эль-Шейхе в условиях самостоятельной путешествия чартерным рейсом придется заплатить: около 72 230 гривен.
- Всего за отдых в Шарм-эль-Шейхе в условиях самостоятельной путешествия самолетом с пересадками придется заплатить от 40 тысяч гривен.
Пакетный тур в Египет
Отдых в Египте популярен дешевыми путевками. Отдых с помощью туроператора в Шарм-эль-Шейхе может стоить от 40 800 гривен. К цене следует добавить поездку к пирамидам Гизы за дополнительные 5000 гривен.