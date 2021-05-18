На сайті Єврокомісії з’явився проект пропозицій щодо послаблення обмежень на "несуттєві" поїздки в країни ЄС. Серед "несуттєвих" поїздок власне й поїздки з туристичною метою.

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Хто зараз може потрапити у країни ЄС

У більшості країн Євросоюзу зараз діють строгі обмеження щодо перетину кордону громадянами третіх країн. Винятки роблять тільки для тих, у кого поважна причина.

Також кордон ЄС можуть перетинами певні категорії громадян третіх країн, зокрема й українці. Серед них:

дипломати

резиденти країн ЄС

найближчі родичі громадян Євросоюзу

водії, які займаються перевезенням товарів

студенти

У якості туристів в ЄС можуть потрапити громадяни країн, де:

кількість нових випадків зараження COVID-19 не перевищує 25 на 100 тисяч населення за останні два тижні

кількість нових випадків за останні два тижні скорочується або залишається стабільним

держава робить протягом 7 днів понад 300 тестів на 100 тисяч населення

кількість позитивних результатів ПЛР-тестів на коронавірус за останній тиждень не перевищує 4%

Всього таких країн станом на зараз 7: Ізраїль, Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд.

У списку є особливі адміністративні райони Китаю – Гонконг та Макао. Однак кордони для громадян відкриють після того, як сам Китай відкриється для європейців.



Чи зможуть українці подорожувати до Європи \ Photo by Simon English on Unsplash

Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування країн-членів. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

Станом на 6 травня ЄС поки не вніс Україну до переглянутого списку третіх країн, громадянам яких дозволено в’їзд у країни-члени Євросоюзу. Список переглядають раз на два тижні.

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Чи є вже рекомендації для іноземних туристів

Країни-члени ЄС зможуть послабити обмеження для туристів лише після затвердження пропозицій Радою ЄС.

У Єврокомісії вважають, що Рада ЄС затвердить ці рекомендації до кінця травня. Лише після цього кожна країна ЄС зможе застосовувати рекомендації самостійно. Також за країнами-членами Євросоюзу залишать право встановлювати власні обмеження.

Правила мають працювати у всіх державах ЄС (крім Ірландії) та у країнах Шенгенської зони (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія).

Вимоги до туристів в Євросоюзі влітку 2021 року

Єврокомісія пропонує дозволити перетин кордону ЄС за двома принципами:

дозволити в'їзд мандрівникам з двома дозами вакцини з будь-якої країни світу;

послабити критерії епідеміологічної ситуації в країнах, громадяни яких зможуть перетинати кордон ЄС. Громадяни країн "зеленої зони" зможуть вільно в'їжджати до ЄС навіть без вакцинації.

Які вакцини треба для того, щоб потрапити в ЄС?

Туристи, які вже змогли вакцинуватися, теж повинні дотримуватися певних умов:

щеплень від COVID-19 має бути два (одне — у разі використання вакцини Johnson&Johnson);

друга доза вакцини має бути введена не пізніше ніж за 14 днів до перетину кордону;

країни ЄС матимуть право перевірити справжність сертифікатів про вакцинацію. Єврокомісія пропонує створити сервіс, за допомогою якого мандрівники могли б підтверджувати достовірність документа;

туристи мають бути щеплені однією з вакцин, які схвалені в ЄС (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson).

Країни ЄС мають право самостійно розширити список вакцин. Але вони обов’язково мають бути схвалені ВООЗ:

AstraZeneca (включаючи з індійським аналогом Covishield та південнокорейською AstraZeneca SK Bio);

Pfizer;

Moderna;

Johnson & Johnson.

Як перетинатимуть кордон діти? Зараз дітей не вакцинують, тому за пропозицією Єврокомісії, від дітей будуть вимагати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом 72 години до перетину кордону Євросоюзу.

Що відомо про український COVID-паспорт

Очікується, що сертифікати вакцинації з’являться в Україні вже з 1 липня 2021 року.

Вони матимуть всю необхідну інформацію про вакцинацію, яку прогнозовано вимагатимуть країни Європейського Союзу та ВООЗ.

Команда МОЗ разом із Міністерством цифрової трансформації розробила відповідне програмне забезпечення, яке дозволятиме отримувати сертифікати в режимі онлайн.

Попередньо сертифікат видаватиметься через додаток "Дія".

Планується, що сертифікат можна буде видрукувати й отримати в паперовому вигляді.

Чи є шанси в України потрапити у "зелену зону" для ЄС?

Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд в ЄС громадянам тих країн, де за останні 14 днів зафіксовано не більше 100 випадків COVID-19 на кожні 100 тисяч населення. Це в чотири рази нижчий показник від того, що діє зараз.

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Але навіть, якщо Рада ЄС, прийме цю пропозицію, Україна поки не показує таких показників.