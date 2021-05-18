На сайті Єврокомісії з’явився проект пропозицій щодо послаблення обмежень на "несуттєві" поїздки в країни ЄС. Серед "несуттєвих" поїздок власне й поїздки з туристичною метою.
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Хто зараз може потрапити у країни ЄС
У більшості країн Євросоюзу зараз діють строгі обмеження щодо перетину кордону громадянами третіх країн. Винятки роблять тільки для тих, у кого поважна причина.
Також кордон ЄС можуть перетинами певні категорії громадян третіх країн, зокрема й українці. Серед них:
- дипломати
- резиденти країн ЄС
- найближчі родичі громадян Євросоюзу
- водії, які займаються перевезенням товарів
- студенти
У якості туристів в ЄС можуть потрапити громадяни країн, де:
- кількість нових випадків зараження COVID-19 не перевищує 25 на 100 тисяч населення за останні два тижні
- кількість нових випадків за останні два тижні скорочується або залишається стабільним
- держава робить протягом 7 днів понад 300 тестів на 100 тисяч населення
- кількість позитивних результатів ПЛР-тестів на коронавірус за останній тиждень не перевищує 4%
Всього таких країн станом на зараз 7: Ізраїль, Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд.
У списку є особливі адміністративні райони Китаю – Гонконг та Макао. Однак кордони для громадян відкриють після того, як сам Китай відкриється для європейців.
Чи зможуть українці подорожувати до Європи \ Photo by Simon English on Unsplash
Резиденти Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану вважаються резидентами Євросоюзу для відвідування країн-членів. Також ця рекомендація стосується асоційованих країн з Шенгенської зони – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.
Станом на 6 травня ЄС поки не вніс Україну до переглянутого списку третіх країн, громадянам яких дозволено в’їзд у країни-члени Євросоюзу. Список переглядають раз на два тижні.
Чи є вже рекомендації для іноземних туристів
Країни-члени ЄС зможуть послабити обмеження для туристів лише після затвердження пропозицій Радою ЄС.
У Єврокомісії вважають, що Рада ЄС затвердить ці рекомендації до кінця травня. Лише після цього кожна країна ЄС зможе застосовувати рекомендації самостійно. Також за країнами-членами Євросоюзу залишать право встановлювати власні обмеження.
Правила мають працювати у всіх державах ЄС (крім Ірландії) та у країнах Шенгенської зони (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія).
Вимоги до туристів в Євросоюзі влітку 2021 року
Єврокомісія пропонує дозволити перетин кордону ЄС за двома принципами:
- дозволити в'їзд мандрівникам з двома дозами вакцини з будь-якої країни світу;
- послабити критерії епідеміологічної ситуації в країнах, громадяни яких зможуть перетинати кордон ЄС. Громадяни країн "зеленої зони" зможуть вільно в'їжджати до ЄС навіть без вакцинації.
Які вакцини треба для того, щоб потрапити в ЄС?
Туристи, які вже змогли вакцинуватися, теж повинні дотримуватися певних умов:
- щеплень від COVID-19 має бути два (одне — у разі використання вакцини Johnson&Johnson);
- друга доза вакцини має бути введена не пізніше ніж за 14 днів до перетину кордону;
- країни ЄС матимуть право перевірити справжність сертифікатів про вакцинацію. Єврокомісія пропонує створити сервіс, за допомогою якого мандрівники могли б підтверджувати достовірність документа;
- туристи мають бути щеплені однією з вакцин, які схвалені в ЄС (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson).
Країни ЄС мають право самостійно розширити список вакцин. Але вони обов’язково мають бути схвалені ВООЗ:
- AstraZeneca (включаючи з індійським аналогом Covishield та південнокорейською AstraZeneca SK Bio);
- Pfizer;
- Moderna;
- Johnson & Johnson.
Як перетинатимуть кордон діти? Зараз дітей не вакцинують, тому за пропозицією Єврокомісії, від дітей будуть вимагати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом 72 години до перетину кордону Євросоюзу.
Що відомо про український COVID-паспорт
- Очікується, що сертифікати вакцинації з’являться в Україні вже з 1 липня 2021 року.
- Вони матимуть всю необхідну інформацію про вакцинацію, яку прогнозовано вимагатимуть країни Європейського Союзу та ВООЗ.
- Команда МОЗ разом із Міністерством цифрової трансформації розробила відповідне програмне забезпечення, яке дозволятиме отримувати сертифікати в режимі онлайн.
- Попередньо сертифікат видаватиметься через додаток "Дія".
- Планується, що сертифікат можна буде видрукувати й отримати в паперовому вигляді.
Чи є шанси в України потрапити у "зелену зону" для ЄС?
Єврокомісія пропонує дозволити в’їзд в ЄС громадянам тих країн, де за останні 14 днів зафіксовано не більше 100 випадків COVID-19 на кожні 100 тисяч населення. Це в чотири рази нижчий показник від того, що діє зараз.
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Але навіть, якщо Рада ЄС, прийме цю пропозицію, Україна поки не показує таких показників.