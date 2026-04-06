Посещать эту локацию днем – ошибка: что стоит знать перед поездкой на Тенерифе
- Туристы совершают ошибки, оставаясь только на юге Тенерифе, боясь погоды на севере, игнорируя сложность дорог, посещая Тейде днем и выбирая туристическую еду.
- Весна и плечевой сезон – лучшие периоды для посещения Тенерифе, чтобы избежать толп и высоких цен, насладиться природой и местной культурой.
Многие путешественники едут на Тенерифе, не зная, как правильно планировать маршрут. Поэтому вот что стоит учесть, чтобы поездка запомнилась на все 100 процентов.
Популярный тревел-блогер из Тенерифе выделил 5 типичных ошибок, которые туристы совершают на самом большом острове Канарского архипелага. По его словам, именно они мешают увидеть "настоящее" лицо острова, рассказывается в Express.
Какие ошибки делают большинство туристов во время отдыха на Тенерифе?
- Оставаться только на юге острова
Юг – это солнце и отели, но душа Тенерифе расположена на севере: в Анага, Ла-Оротаве и Гарачико. Именно там начинается настоящая магия,
– советует блогер.
Атмосфера города Ла-Оротави: смотреть видео
- Бояться погоды на севере
Возможно, там немного прохладнее или больше тумана, но это добавляет острову неповторимой атмосферы.
Туман в лесах лавровых деревьев – это не плохой прогноз, а самая фотогеничная атмосфера, которую вы когда-либо увидите. Возьмите легкую куртку,
– добавляет блогер.
- Игнорировать логистику
Дороги на горе могут показаться короткими на карте, но серпантин занимает много времени. Поэтому не стоит спешить: Тенерифе не для тех, кто торопится.
- Посещать гору Тейде в пик дня
Тейде – активный вулкан высотой 3 718 метров, и его обязательно стоит увидеть. Однако блогер советует избегать обеда, когда там жарко и больше всего людей.
Подождите до захода солнца. Наблюдать, как солнце садится над облаками – это опыт на всю жизнь,
– отмечает он.
- Еда для туристов
Забудьте о замороженной паэлье в портах, – советует блогер. Ищите гуачинчи на севере острова. Местное вино и свежий осьминог – вот настоящий вкус Тенерифе.
Когда и почему стоит посещать Тенерифе?
- Весна (апрель – июнь) – один из лучших периодов для поездки: тепло, солнечно, а толпы еще небольшие, рассказывается в Lonely Planet. Это отличное время для походов в горы Анага, Национальный парк Тейде и Тено, катания на велосипеде, парапланеризма и подводного плавания.
- Лето (июль – август) – погода солнечная и теплая, а пляжи переполнены. Высокие цены на отели и рейсы, но отличная возможность насладиться курортным отдыхом.
- Плечевой сезон (сентябрь – ноябрь) – толпы спадают, а цены на отели и рейсы падают. Сентябрь еще теплый, и Атлантика хорошо прогрета для купания. Это отличное время для сочетания пляжей, походов в горы, дегустации местного вина и осмотра культурных достопримечательностей Санта-Крус и Ла-Лагуны. Октябрь может быть дождливым, но это компенсируется тишиной и спокойствием острова.
- Зима (декабрь – февраль) – январь идеален для наблюдения за китами, больших волн и Рождественских праздников. Февраль – время знаменитого Карнавала в Санта-Крус с парадами, вечеринками и ритмами самбы.
Какие еще советы должны знать туристы?
Частые вопросы
