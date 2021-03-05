Париж считается одним из самых популярных туристических направлений в мире. Почему – понятно: город может похвастаться потрясающей архитектурой, вкусной кухней, невероятными магазинами и первоклассными музеями. Но часто путешественники портят поездку, не зная некоторых моментов.

Местные жители поделились с туристами перечнем самых распространенных ошибок, которых следует остерегаться в Париже.

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13 ошибок, которые делают путешественники в Париже

Перенасыщен график

Если время лимитировано, лучше быть выборочным – уделить больше внимания нескольким локациям. Экскурсовод Ричард Наем, основатель Eye Prefer Paris Tours, советует добавлять в дневной график максимум два – три занятия.

Традиционное приветствие парижан

Во Франции абсолютно все ожидают надлежащего приветствия. Если проигнорируете чужое Bonjour – это будет расцениваться как грубость с вашей стороны. Здоровайтесь даже вместо извинения, если хотите кому-то задать вопросы.



Приветствие парижан / moya-planeta.ru

Будьте осторожным – карманники!

В Париже много карманников. Чаще всего они работают рядом с популярными туристическими достопримечательностями, такими как Эйфелева башня и Лувр. Чтобы уберечь свои вещи, лучше держать их перед собой, особенно в многолюдном метро.

Не спешите в ресторанах

Французы не любят спешить во время приемов пищи. В среднем местные жители тратят на обед и ужин 60 – 75 минут.



Не спешите в ресторанах / internationalwealth.info

Проверяйте рабочий график

Прежде чем куда-то отправиться в Париже, стоит тщательно проверить часа работы. Многие локации работают не круглосуточно и могут иметь нестандартный график перерывов и выходных.

Единый билет для всех музеев

Такая покупка целесообразна, если вы планируете посетить минимум два музея в день. В противном случае – это пустая трата средств.



Лувр / tonkosti.ru

Проживание у Эйфелевой башни

Окрестности Эйфелевой башни – один из самых туристических районов Парижа, где редко можно встретить местных жителей или найти аутентичную французскую культуру. Лучше, присмотритесь к жилью в историческом микрорайоне, как романтический Сен-Жермен.

Не говорите слишком громко

В людных местах не стоит громко рассказывать о своих личных делах, или место проживания, это может сделать вас мишенью для карманников. Говорите низким и ровным тоном.

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Покупка хлеба, вина и сыра в супермаркетах

Не покупайте хлеб, сыр и вино в супермаркете. У каждого парижанина есть своя любимая пекарня, где он может приобрести традиционный багет или воскресный круассан. Чтобы приобрести вкусное вино, даже если оно немного дороже, идите в винодельческие. Что касается сыра – отправляйтесь к сыроделу.

Не везите домой багеты и круассаны

Они превратятся в сухари. Если действительно хотите принести немного хлеба домой, выберите большой деревенский хлеб (au levain – хлеб из закваски). В бумажном пакете он может быть свежим несколько дней и хранить свои полезные свойства.



Парижские круассаны / joinup.ua

Очереди длиной в вечность

Не заполняйте свой маршрут только топовыми музеями и достопримечательностями, ведь более половины времени придется провести в очередях. Лучше посетите менее известные музеи, архивы и барахолки – в Париже есть настоящие "драгоценности".

Чаевые

Ваш окончательный счет в ресторане или кафе во Франции – это все, что нужно заплатить. Однако можно оставить небольшое вознаграждение в монетах – 3 – 5% от вашего счета. Однако вполне приемлемо вообще ничего не оставлять, если у вас нет монет.

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Пребывание в "туристическом режиме"

Часто туристы предпочитают популярные локации, которые "нужно" посетить. Но гораздо интереснее исследовать город через собственные интересы.