Ограничения не планируют продолжать: в Италии рассказали, когда откроются для туристов

Власти Италии, скорее всего, не будут обновлять ограничения на въезд для туристов. Страна планирует отменить "зеленые пропуски" и карантин для прибывших.

На этой неделе правительство должно доработать дорожную карту для выхода из пандемии COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Марио Драги.

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Когда Италия откроется для туристов

Так, правительство Италии решило отдать предпочтение туризму, и планирует открыть границы уже весной.

Исходя из фактов: режим чрезвычайного положения, истекающий 31 марта, продолжать не будут,

– говорится в сообщении.

Министр Массимо Гаравалья призывает "поторопиться" и подчеркивает необходимость не отставать от стран-конкурентов, таких, как Франция и Испания, которые поэтапно отменяют ограничения.

Отмечается, что путь будет постепенным, а цель – как можно больше способствовать приезду иностранцев.

, 14 декабря 2021 года власти Италии запретили въезд всем туристам из Украины из-за штамма "Омикрон". Правила должны были действовать до 31 января 2022 года, впрочем, по истечении срока, страна все же не открылась для украинцев

После отмены жестких правил для прибывающих из стран ЕС правительство хочет упростить въезд и для граждан других стран. Так, если у них нет критической ситуации с пандемией, приказы Министра здравоохранения, содержащие карантин или тестирование, не будут возобновляться.

Как страна будет выходить из пандемии

Так, Италия с 1 апреля должна отменить обязанность предъявлять "зеленый пропуск" для сидящих на открытых террасах в барах и ресторанах страны.

Также президент Fipe Энрико Лино Стоппани просит снять такое обязательство и для доступа в государственные учреждения, даже в помещениях. Правительство должно дать ответ в ближайшие дни, поэтому, возможно, обязательства по закрытым помещениям будут сняты уже в мае.

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Перед рождественскими праздниками Италия подписала указ о введении усиленного "зеленого пропуска" в гостиницах и других заведениях размещения, на ярмарках, мероприятиях, конгрессах и т.д. Действие документа истекает 31 марта, и если не произойдет всплеска заболеваемости, то его не продолжат. Это облегчит приезд туристов из-за границы, а также поездки итальянцев.

Какие условия въезда действуют сейчас

Для граждан страны, относящейся к категории E (к которой отнесена и Украина), въезд возможен только по уважительной причине. Если она есть, то нужно:

относиться к категории граждан, среди которых имеющие документы на работу, обучение, едут на лечение, возвращаются к месту жительства, имеют гражданство ЕС, справку на жительство в ЕС, являются близкими родственниками граждан ЕС;

заполнить форму санитарного контроля онлайн;

предъявить отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа) или быстрый тест (за 24 часа);

активировать процедуры надзора за здоровьем в медучреждениях в соответствии с территорией проживания и пройти 10-дневный карантин, по окончании которого пройти повторный тест.

Как известно, правила будут действовать как минимум до 15 марта 2022 года.