Путешественники, прибывающие в Великобританию из 33 стран риска, должны придерживаться новых строгих правил въезда – 10-дневная самоизоляция в специальной гостинице за свой счет.

В "красный список" стран, в частности, вошли Португалия, Бразилия и ЮАР.

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Правила касаются граждан и резидентов Соединенного Королевства и Ирландии, поскольку для остальных въезд из этих стран – запрещен.

В сообщении отмечается, что в дополнение к негативному тесту еще перед полетом, люди обязаны оплатить 1750 фунтов и забронировать комнату в специально определенных гостиницах. В эту сумму входят расходы, связанные с трансфером, проживанием и повторным тестированием. В правительстве предупредили о жестких штрафах – до тюремных приговоров за обман на границе.

Такие жесткие меры является последней попыткой правительства Великобритании предотвратить попадание мутировавших штаммов COVID-19 на территорию Соединенного Королевства, которые могут поставить под угрозу эффективность вакцин.

На прошлой неделе в первый день работы портала для бронирования "карантинных" номеров раздавались жалобы, что он работает со сбоями. Однако, после министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что система функционирует "бесперебойно".

Что думают туристы о "карантинных" гостиницах?

Первые жители реагируют на ситуацию по-разному. Например, Роджер Гонкалвес из Бразилии, который недавно попал на карантин в отеле "Radisson Blu Edwardian" вблизи аэропорта Хитроу, описал свою комнату как "хорошую", но не очень доволен перспективой провести там 10 дней.

Я сделал тест на коронавирус. Тест был отрицательным. Почему мне нужно оставаться в своей комнате 10 дней, – отметил парень.

Между тем Зари Тадейон с севера Лондона проведет свой день рождения изолированно после прилета из Дубая через Франкфурт.

Я чувствую себя ужасно, потому что живу здесь, у меня есть свой дом, а также некоторые медицинские проблемы, которые я надеялась рассмотреть. Мне грустно, что я проведу свой день рождения без семьи, – рассказывает женщина.

По данным Worldometer, по состоянию на 16 февраля 2021 года в Великобритании обнаружено 4 047 843 случаи заражения коронавирусом, из них 117 396 летальных.

Отметим, раньше страна ужесточила правила въезда для туристов: каждый путешественник, пересекающий границу Британии, должен сделать два теста на коронавирус при самоизоляции (на 2 и 8 день).