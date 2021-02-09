Новые штаммы коронавируса в Великобритании: страна ужесточает правила въезда для туристов
Новые меры являются последней попыткой правительства Великобритании предотвратить попадание мутировавших штаммов COVID-19 на территорию Соединенного Королевства.
Источник:The Sun
Каждый путешественник, пересекающий границу Великобритании, должен сделать два теста на коронавирус при самоизоляции.
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Тест должен быть сделан на второй и восьмой день обязательного карантина, который продлится 10 дней.
Кроме этого, необходимо пройти COVID-тест не позднее чем за 72 часа до въезда на территорию Соединенного Королевства. Его нужно предъявить по прилету.
Напомним, ранее в Великобритании открыли специальные гостиницы для прибывших из стран с высоким риском заражения COVID-19.
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