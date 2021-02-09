Нові заходи є останньою спробою уряду Великої Британії запобігти потраплянню мутованих штамів COVID-19 на територію Сполученого Королівства.

Кожен мандрівник, який перетинає кордон Британії, повинен зробити два тести на коронавірус під час самоізоляції.

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Тест має бути зроблений на другий і восьмий день обов'язкового карантину, який триватиме 10 днів.

Окрім цього, необхідно буде пройти COVID-тест не пізніше ніж за 72 години до в'їзду на територію Сполученого Королівства. Його потрібно пред'явити по прильоту.

Нагадаємо, раніше у Великій Британії відкрили спеціальні готелі для прибулих з країн з високим ризиком зараження COVID-19.