У Великій Британії з 15 лютого всі, хто прибуває з країн з високим ризиком зараження коронавірусом, повинні відбувати карантин в спеціальних готелях.

Уряд затвердив це для того, щоб перешкодити поширення нових штампів коронавірусу.

Читайте також: Американська компанія показала новий дизайн люксових кабін для пасажирів: фото

Згідно з прогнозами, власників готелів попросять надавати кімнати для понад 1000 нових людей щодня. Вартість проживання в подібному готелі складе приблизно 80 фунтів стерлінгів за добу. Тривалість карантину становитиме 10 днів. Якщо людина захоче вийти на вулицю, то лише у супроводі охоронців.

Список "червоних країн" охоплює більшу частину Південної Америки, Південної Африки, Об'єднаних Арабських Еміратів та Португалії.

Планують, що готелі будуть поблизу аеропортів і пасажирів в обов’язковому порядку одразу будуть туди спрямовувати.

Велика Британія закрила кордони з даними державами, однак не може не пустити додому своїх громадян.

За даними довідкого сайту Worldometer , з початку пандемії в Британії інфікувалися коронавірусом понад 3,8 мільйона людей. Від недуги померли більше, ніж 110 тисяч хворих.

Що відомо про "британський" штам коронавірусу



Головне про новий штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу