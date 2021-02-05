В Великобритании с 15 февраля все, кто прибывает из стран с высоким риском заражения коронавирусом, должны отбывать карантин в специальных гостиницах.

Правительство утвердило это для того, чтобы помешать распространению новых штампов коронавируса.

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Согласно прогнозам, владельцев отелей попросят предоставлять комнаты для более 1000 новых людей каждый день. Стоимость проживания в подобном отеле составит примерно 80 фунтов стерлингов в сутки. Продолжительность карантина будет 10 дней. Если человек захочет выйти на улицу, то только в сопровождении охранников.

Список "красных стран" охватывает большую часть Южной Америки, Южной Африки, Объединенных Арабских Эмиратов и Португалии.

Планируется, что гостиницы будут вблизи аэропортов и пассажиров в обязательном порядке сразу будут туда направлять.

Главное о новом штампе коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала