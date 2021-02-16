Мандрівники, які прибувають до Великої Британії з 33 країн ризику, мають дотримуватися нових суворих правил в'їзду – 10-денна самоізоляція в спеціальному готелі за власний кошт.

До "червоного списку" країн, зокрема, увійшли Португалія, Бразилія та ПАР.

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Правила стосуються громадян і резидентів Сполученого Королівства та Ірландії, бо для решти в'їзд із цих країн – заборонений.

У повідомленні зазначається, що на додачу до негативного тесту ще перед польотом, люди зобов'язані сплатити 1750 фунтів та забронювати кімнату у спеціально визначених готелях. У цю суму входять витрати, пов'язані з трансфером, проживанням і повторним тестуванням. В уряді попередили про жорсткі штрафи – аж до тюремних вироків за обман на кордоні.

Такі жорсткі заходи є останньою спробою уряду Великої Британії запобігти потраплянню мутованих штамів COVID-19 на територію Сполученого Королівства, які можуть поставити під загрозу ефективність вакцин.

Минулого тижня в перший день роботи порталу для бронювання "карантинних" номерів лунали скарги, що він працює зі збоями. Проте, після міністр охорони здоров'я Метт Хенкок сказав, що система функціонує "безперебійно".

Що думають туристи про "карантинні" готелі?

Перші мешканці реагують на ситуацію по-різному. Наприклад, Роджер Гонкалвес з Бразилії, який нещодавно потрапив на карантин в готелі "Radisson Blu Edwardian" поблизу аеропорту Хітроу, описав свою кімнату як "непогану", але не дуже задоволений перспективою провести там 10 днів.

Я зробив тест на коронавірус. Тест був негативним. Чому мені потрібно залишатися у своїй кімнаті 10 днів, – зазначив хлопець.

Тим часом Зарі Тадейон з півночі Лондона проведе свій день народження ізольовано після прильоту з Дубаю через Франкфурт.

Я відчуваю себе жахливо, тому що живу тут, у мене є свій дім, а також деякі медичні проблеми, які я сподівався розглянути. Мені сумно, що я проведу свій день народження без сім’ї, – розповідає жінка.

За даними Worldometer, станом на 16 лютого 2021 року у Великій Британії виявлено 4 047 843 випадки зараження коронавірусом, з них 117 396 летальних.

Відзначимо, раніше країна посилила правила в'їзду для туристів: кожен мандрівник, який перетинає кордон Британії, повинен зробити два тести на коронавірус під час самоізоляції (на 2 і 8 день).