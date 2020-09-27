Если вас остановили полицейские, когда вы за рулем любого транспортного средства, самое главное – не волнуйтесь. Не нужно хамить или грубить правоохранителям, потому что тогда можно получить штраф. Помните о культуре поведения.

Travel24 расскажет то, чего не стоит делать, если вас остановил патруль полиции.

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Выходить из машины необязательно

Полицейский, если у него возникнет в этом необходимость, может предложить выйти из автомобиля. Но вы можете остаться за рулем и общаться с ним через открытое окно. Если вдруг выйдете из машины, полицейский может вас в чем-то заподозрить.

Если вы уверены, что не нарушали правил – не соглашайтесь

Требуйте занести это в протокол и ищите доказательства своей невиновности. Это могут быть записи камер видеонаблюдения, видеорегистратора, свидетели происшествия.

Никаких взяток

Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность не только за получение взятки, но и за ее передачу. Борьба со взяточничеством в полиции развернулась нешуточная. Лучше не рискуйте, а заплатите штраф, если уж нарушили правила дорожного движения. Иначе последствия могут быть гораздо печальнее.



Не давайте взятки патрульному полиции / volyn24.com

Не оправдывайтесь

Прежде всего это не очень красиво. И к тому же вас могут остановить вовсе не по той причине, по которой вы начнете извиняться и оправдываться.

Угрозы патрульному полиции приведут вас в тупик

Некоторые водители, когда их останавливают, начинают "тыкать" и угрожать "снять погоны". Это плохой метод общения с правоохранителями. Так можно напроситься на неприятности. Полицейский, возможно, остановил вас формально, но после такого начала разговора он отнесется к вам со всей своей принципиальностью.

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Не признавайтесь, что выпивали

У некоторых людей алкоголь из крови может выводиться дольше чем обычно. Поэтому если вы выпивали, например, позавчера, и признаете это, полицейский может все равно направить вас на медицинское освидетельствование, которое покажет положительный результат. Свою невиновность потом будет трудно доказать. Поэтому если полиция спрашивает вас, употребляли ли вы спиртные напитки, всегда отвечайте "нет".

Будьте вежливыми!