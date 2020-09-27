Якщо вас зупинили поліцейські, коли ви за кермом будь-якого транспортного засобу, найголовніше – не хвилюйтеся. Не потрібно хамити чи грубіянити правоохоронцям, бо тоді можна отримати штраф. Пам'ятайте про культуру поведінки.

Travel24 розповість те, чого не варто робити, якщо вас зупинив патруль поліції.

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Виходити з авто не обов'язково

Поліцейський, якщо у нього виникне в цьому необхідність, може запропонувати вийти з автомобіля. Але ви можете залишитися за кермом і спілкуватися з ним через відкрите вікно. Якщо раптом вийдете з авто, поліцейський може вас у чомусь запідозрити.

Якщо ви впевнені, що не порушували правил – не погоджуйтеся

Вимагайте занести це в протокол і шукайте докази своєї невинності. Це можуть бути записи камер відеоспостереження, відеореєстратора, свідки події.

Ніяких хабарів

Українське законодавство передбачає кримінальну відповідальність не тільки за отримання хабаря, але і за його передачу. Боротьба з хабарництвом в поліції розгорнулася неабияка. Краще не ризикуйте, а заплатіть штраф, якщо вже порушили правила дорожнього руху. Інакше наслідки можуть бути набагато сумнішими.



Не давайте хабаря патрульному поліції / volyn24.com

Не виправдовуйтеся

Насамперед це не дуже красиво. І до того ж вас можуть зупинити зовсім не через ту причину, по якій ви почнете вибачатися і виправдовуватися.

Погрози патрульному поліції приведуть вас у глухий кут

Деякі водії, коли їх зупиняють, починають "тикати" та погрожувати "зняти погони". Це поганий метод спілкування з правоохоронцями. Так можна напроситися на неприємності. Поліцейський, можливо, зупинив вас формально, але після такого початку розмови він поставиться до вас з усією своєю принциповістю.

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Не признавайтеся, що випивали

У деяких людей алкоголь з крові може виводитися довше ніж зазвичай. Тому якщо ви випивали, наприклад, позавчора, і визнаєте це, поліцейський вас може все одно направити на медичний огляд, який покаже позитивний результат. Свою невинність потім буде важко довести. Тому якщо поліція запитує вас, чи вживали ви спиртні напої, завжди відповідайте "ні".

Будьте ввічливими!