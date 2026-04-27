Не из Львова: откуда родом новый ведущий "Караоке на Майдане" ХАС и что там интересного увидеть

Ведущим обновленного проекта "Караоке на Майдане" стал исполнитель ХАС. Артист родился в Киеве в семье врачей, а его настоящее имя Хассан Назар. В статье мы рассказываем несколько необычных локаций столицы, о которых мало кто знает из туристов.

24 Канал уже рассказывал, что легендарный проект "Караоке на Майдане" снова возвращается. На протяжении многих лет неизменным ведущим был продюсер Игорь Кондратюк, однако сегодня его место занял исполнитель ХАС.

Смотрите также Не в Киеве: где родилась Мика Ньютон, которая возвращается в Украину после многолетней паузы

Что известно об исполнителе ХАС?

Настоящее имя артиста – Хассан Назар. Он родился в Киеве в семье врачей: мать – украинка, отец – сириец. До 5 лет он жил в Сирии, где его дедушка по отцовской линии был генералом Вооруженных сил Сирии и имел отношение к революционным событиям в стране.

Хассан Назар / фото Deezer

После развода родителей мальчик вернулся вместе с матерью в Украину. Из-за своего происхождения ХАС в детстве сталкивался с буллингом – от оскорблений это доходило до физического насилия. По словам артиста, это были системные нападения со стороны группы сверстников.

Некоторое время он также имел сложные отношения с отцом из-за его отсутствия в жизни. Любовь к музыке ему привила мама: в школе он увлекся хип-хопом и начал читать рэп, а после 18 лет писал песни на социальные темы и создал собственную группу RIZUPS, которая просуществовала до 2014 года.

Смотрите также Не в Киеве: где родился Melovin и какие 5 небанальных изюминок этого города следует увидеть каждому

Что необычного увидеть туристу в Киеве?

Со ссылкой на Visit Ukraine рассказываем о необычных местах столицы, которые вы могли не слышать.

Киевский велотрек

Киевский велотрек – одно из старейших спортивных сооружений для трековых велогонок в Европе, основан в 1912 году. Сначала он назывался циклодром, а инициатором строительства выступил киевлянин Иван Биленко. Объект возвели на территории Афанасьевского оврага.



Киевский велотрек / фото Википедии

Сегодня велотрек входит в перечень лучших в Европе, сохраняя первоначальную геометрию. Длина дорожки составляет 286 метров, ширина виражей – 8 метров, максимальный угол наклона – 38 градусов. Трибуны рассчитаны примерно на 1000 зрителей.

Музей Ханенко

Музей Ханенко в Киеве основан в 1905 году меценатами Варварой и Борисом Ханенко. Заведение расположено на склонах Днепра и является одним из старейших музеев Украины. Коллекция сформировалась благодаря путешествиям супругов по Европе и насчитывает более 40 тысяч экспонатов разных эпох и культур. Музей стал первым частным музеем, открытым для публики в Украине.



Музей Ханенко / фото Википедии

Барахолка на Петровке

Блошиный рынок возле станции метро "Почайна" на Оболони работает в выходные дни и является одним из крупнейших в Киеве. Он сформировался в 1990-х годах рядом с книжным рынком. Здесь продают антиквариат, предметы интерьера, коллекционные вещи и подержанные товары. Часть торговли происходит в павильонах, другая – под открытым небом.

Как выглядит барахолка, смотреть фото / инстаграм thegorod

Бабий Яр

Бабий Яр – мемориальный комплекс в Киеве, место массовых расстрелов во время нацистской оккупации. Здесь погибли десятки тысяч евреев, ромов, украинцев и других жертв режима. После войны территорию частично застроили, однако сейчас она имеет статус национального историко-мемориального заповедника и хранит память о трагедии.

История Бабьего Яра: смотреть видео

Здание НЛО (УкрИНТЕИ)

Здание на улице Антоновича, 180, известное как "НЛО" из-за своей формы, возведено в 1970-х годах. Архитектор Флориан Юрьев проектировал его как музыкальный центр с уникальной акустикой и световыми эффектами. Впоследствии здание передали под научные учреждения, в частности Украинский институт научно-технической экспертизы и информации.



Здание НЛО (УкрИНТЭИ) / фото Википедии

Где родились другие известные личности и что там интересного увидеть туристу?

СТБ уже объявил нового героя романтического реалити-шоу "Холостяк" и им стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов. Мужчина родом из Одессы. Конечно, одесский оперный театр является одной из главных визитных карточек города. Стоит посетить спектакль, экскурсию или просто зайти внутрь, чтобы увидеть легендарный интерьер.

Или же, где родился основатель модного дома Valentino. На удивление, он родом не из Парижа, а из Италии. В этом городе можно посетить Ковбойленд, Дуомо ди Вогера, музей истории Вогеры, Кастелло Висконтео, а также многочисленные церкви и другие достопримечательности.