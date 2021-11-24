Новая Зеландия откроется для иностранцев впервые за все время пандемии: условия въезда
Источник:BBC
Новая Зеландия, которая почти 2 года была закрыта для туристов, объявила об открытии границ для тех, кто уже вакцинировался. Однако есть некоторые нюансы.
Правительство страны отмечает, что границы будут открываться постепенно, а иностранные туристы смогут посетить Новую Зеландию только со следующего года. Рассказываем о самом главном.
К теме Италия планирует усилить карантинные ограничения: что изменится
Когда Новая Зеландия откроет границы для иностранцев
Вслед за Австралией, нововведения в которой вступят в силу с 1 декабря, впустить туристов отважилась и Новая Зеландия. Островная страна разработала поэтапный план, который должен "снизить любое потенциальное влияние на систему здравоохранения Новой Зеландии".
- С 16 января в страну разрешат вернуться находящимся в Австралии новозеландцам и резидентам страны.
- С 13 февраля разрешат въезд всем новозеландцам, находящимся в других странах.
- Иностранные туристы смогут посетить Новую Зеландию только с 30 апреля.
Как будут действовать новые правила
Согласно нововведениям, все въезжающие в Новую Зеландию должны:
- быть полностью вакцинированы от коронавируса,
- сдать тест на коронавирус после въезда на территорию страны,
- отбыть 7-дневную самоизоляцию (даже при наличии отрицательного теста на COVID-19).
По словам министра здравоохранения Криса Гипкинса, такой план поможет избежать рисков.
COVID-19 в Новой Зеландии
- Новая Зеландия была одной из первых стран мира, закрывшей свои границы во время первой волны распространения COVID-19. Благодаря этому ему удалось максимально снизить уровень заболеваемости.
- В стране вакцинировано 80% взрослого населения.
- В ноябре 2021 года в Новой Зеландии зафиксировали вспышку заболеваемости, вызванную штаммом "Дельта".