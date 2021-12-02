Каждый, кто имеет разрешение на проживание в Норвегии, гостевую визу или для тех, для кого действует безвизовый режим, могут въехать в страну. Ограничения не будут использоваться для туристов, вакцинированных одобренными в ЕС препаратами.

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Туристы из европейских и других одобренных ЕС третьих стран, полностью вакцинированные или имеющие документ о переносе COVID-19 в течение последних 6 месяцев, и имеющие действительную цифровую документацию – не должны проходить карантин или тестирование по прибытию.

Если у туриста нет действительного сертификата, применяются следующие правила:

Путешественники из красных, темно-красных, фиолетовых и серых стран обязаны отправиться на карантин;

Должны пройти тест на коронавирус не более чем за 24 часа до прибытия и по прибытии;

Путешественники из стран, пострадавших от нового штамма коронавируса Omicron, могут столкнуться с более строгими правилами въезда, включая тестирование и карантин.

Обратите внимание! Цветовая карта с информацией о тестировании и правилах карантина обновляется каждую пятницу, а новые правила вступают в силу в полночь следующего понедельника.

Кроме того, все должны заполнить форму регистрации въезда. По прибытии нужно будет предъявить подтверждение регистрации въезда для проверки.

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