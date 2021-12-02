Каждый, кто имеет разрешение на проживание в Норвегии, гостевую визу или для тех, для кого действует безвизовый режим, могут въехать в страну. Ограничения не будут использоваться для туристов, вакцинированных одобренными в ЕС препаратами.
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Туристы из европейских и других одобренных ЕС третьих стран, полностью вакцинированные или имеющие документ о переносе COVID-19 в течение последних 6 месяцев, и имеющие действительную цифровую документацию – не должны проходить карантин или тестирование по прибытию.
Если у туриста нет действительного сертификата, применяются следующие правила:
- Путешественники из красных, темно-красных, фиолетовых и серых стран обязаны отправиться на карантин;
- Должны пройти тест на коронавирус не более чем за 24 часа до прибытия и по прибытии;
- Путешественники из стран, пострадавших от нового штамма коронавируса Omicron, могут столкнуться с более строгими правилами въезда, включая тестирование и карантин.
Кроме того, все должны заполнить форму регистрации въезда. По прибытии нужно будет предъявить подтверждение регистрации въезда для проверки.
COVID-19 в Норвегии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 2 декабря 2021 года в Норвегии выявлено 271 623 случая заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 1 092 летальных;
- В то же время 88 952 человека побороли болезнь.