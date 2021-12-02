Кожен, хто має дійсний дозвіл на проживання в Норвегії, гостьову візу або ті, для кого діє безвізовий режим, можуть в'їхати до країни. Обмеження не застосовуватимуться для туристів, вакцинованих схваленими в ЄС препаратами.

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Туристам з європейських та інших схвалених ЄС третіх країн, які повністю вакциновані або мають документ про перенесення COVID-19 протягом останніх 6 місяців, і які мають дійсну цифрову документацію – не повинні проходити карантин або тестування по прибуттю.

Якщо у туриста немає дійсного сертифіката, застосовуються наступні правила:

Мандрівники з червоних, темно-червоних, фіолетових і сірих країн зобов'язані вирушити на карантин;

Повинні пройти тест на коронавірус не більше ніж за 24 години до прибуття та після прибуття;

Мандрівники з країн, які постраждали від нового штаму коронавірусу Omicron, можуть зіткнутися з суворішими правилами в'їзду, зокрема тестування та карантин.

Зверніть увагу! Кольорова карта з інформацією про тестування та правила карантину оновлюється щоп'ятниці, а нові правила набирають чинності опівночі наступного понеділка.

Крім того, усі повинні заповнити форму реєстрації в'їзду. Після прибуття потрібно буде пред’явити підтвердження реєстрації в'їзду для перевірки.

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