Суровые фьорды, бескрайние долины и скалистые берега Норвегии волнуют воображение и привлекают путешественников со всего мира. Теперь туристы могут еще и остаться наедине с этой красотой в комфортных условиях. Речь, к счастью, идет не о строительстве очередного отеля.

Одна из компаний разработала некий "скворечник" для людей, – который можно установить в любом месте без ущерба для окружающей среды и наслаждаться отдыхом и невероятными пейзажами вокруг, сообщает "Dwell".

Читайте также Шведский ледяной отель открылся на зимний сезон: впечатляющие фото уникальных комнат

Что такое дома-скворечники?

Их называют Birdbox – сборные и экологически безопасные конструкции, которые легко транспортировать.

Мы хотели создать продукт, который мог бы обеспечить уникальный опыт с минимальными затратами, – объясняет Торстейн Аа, дизайнер Birdbox и соучредитель архитектурного бюро Livit.



Birdbox / maxim.com

"Дом-скворечник" не требует обслуживания и может быть поднят на место с помощью вертолета и установлен на колоннах, чтобы не навредить природе. Дома имеют удобства классического гостиничного номера и хорошо изолированы для защиты от суровых погодных условий. Главная особенность домов-скворечников – огромные смотровые окна и минималистичный дизайн.

​

Дом-скворечник внутри / birdbox.no

Что вмещает в себе Birdbox и какова стоимость аренды?

В каждом домике: кровать, место для хранения вещей, стены из шерстяной подкладки, приглушенная цветовая палитра и огромные стеклянные смотровые окна, чтобы любоваться окружающими пейзажами.



Birdbox среди леса / birdbox.no

Домики доступны в размерах Birdbox Mini со стоимостью аренды 210 долларов в сутки или Birdbox Medi – такие можно арендовать за 250 долларов в сутки.

Интересно В Будапеште колесо обозрения превратили в ресторан: какая стоимость ужина над городом