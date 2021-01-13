У Норвегії туристам пропонують пожити в "шпаківнях" із розкішним краєвидом на фіорди: ціна
Суворі фіорди, безкрайні долини та скелясті береги Норвегії хвилюють уяву та притягують мандрівників з усього світу. Тепер туристи можуть ще й залишитися наодинці з цією красою в комфортних умовах. Мова, на щастя, йде не про будівництво чергового готелю.
Одна з компаній розробила таку собі "шпаківню" для людей, – яку можна встановити будь-де без шкоди для навколишнього середовища та насолоджуватися відпочинком та неймовірними пейзажами навколо, повідомляє "Dwell".
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Що таке будинки-шпаківні?
Їх називають Birdbox – збірні та екологічно безпечні конструкції, які легко транспортувати.
Ми хотіли створити продукт, який міг би забезпечити унікальний досвід з мінімальними витратами, – пояснює Торстейн Аа, дизайнер Birdbox і співзасновник архітектурного бюро Livit.
Birdbox / maxim.com
"Будинок-шпаківня" не потребує обслуговування і може бути піднятий на місце за допомогою вертольота та встановлений на колонах, щоб не зашкодити природі. Будинки мають зручності класичного готельного номера і добре ізольовані для захисту від суворих погодних умов. Головна особливість будинків-шпаківень – величезні оглядові вікна і мінімалістичний дизайн.
Будинок-шпаківня всередині / birdbox.no
Що вміщує в собі Birdbox та яка вартість оренди?
В кожному будиночку: ліжко, місце для зберігання речей, стіни з вовняною підкладкою, приглушена колірна палітра і величезні скляні оглядові вікна, щоб милуватися навколишніми краєвидами.
Birdbox серед лісу / birdbox.no
Будиночки доступні в розмірах Birdbox Mini з вартістю оренди 210 доларів за добу або Birdbox Medi – такі можна орендувати за 250 доларів на добу.
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