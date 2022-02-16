Нидерланды полностью отменят карантинные ограничения
Источник:Politico
15 февраля правительство Нидерландов объявило об отмене всех введенных ограничений, связанных с COVID-19. Как отмечается в сообщении, новые правила вступят в силу 25 февраля.
Все общественные места, включая кинотеатры, рестораны и бары, смогут возобновить нормальную работу впервые за два года.
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Нидерланды возвращаются к привычному ритму жизни
Страна снова откроется,
– объявил министр здравоохранения Эрнст Койперс во время одной из первых пресс-конференций с начала пандемии.
Это значит, что в Нидерландах ожидается ряд послаблений. В частности, маски и социальное дистанцирование больше не будут обязательными. В то же время правительство отметило, что в аэропорту, а также общественном транспорте придется соблюдать масочный режим.
Несмотря на то, что количество заражений в стране уменьшается, правительство советует избегать рукопожатий, а также проходить тестирование при наличии первых симптомов, напоминающих грипп или простуду.
В настоящее время около 86% взрослого населения Нидерландов полностью вакцинировано. Это один из самых высоких показателей в Европе.Напомним, Нидерланды – одна из нескольких европейских стран, решивших отменить все ограничения, связанные с пандемией. Ранее это сделали Дания, Швеция, Англия и Норвегия.
COVID-19 В Нидерландах: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 16 февраля 2022 года в Нидерландах выявлено 5 906 860 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, 21 432 из них летальны;
- В то же время 3 589 937 человек побороли болезнь.