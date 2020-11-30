Когда-то в этих городах кипела жизнь, строились многоэтажки, работали школы, больницы, дома культуры, а местное население строило планы на будущее. Но экономическая и экологическая ситуация изменила здешнюю жизнь.

Travel24 подготовил подборку самых известных городов, которые были брошены на произвол судьбы. Теперь здесь можно увидеть только туристов.

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Oрбитa

В 70-х годах XX века советская власть хотела построить в Украине еще одну ЧАЭС – Чигиринскую атомную электростанцию. У Чигирина начали возводить городок-спутник для атомщиков – Орбита. Планировалось, что здесь будет жить 20 тысяч человек. Но после аварии в Чернобыле строительство прекратили. А люди, которые должны были работать на будущей электростанции, потеряли работу. Сейчас здесь только несколько домов имеют газовое снабжение, работает один магазин, а население составляет около 160 жителей.



Орбита / alexfoto.com.ua

Любeч-1

В 1960-х годах в Советском Союзе начали проект по строительству радиолокационных станций под названием "Дуга". Две такие станции расположили на территории Черниговской области: "Дуга 1" находится на объекте под названием Чернобыль-2, для обслуживания "Дуги 2" в 1970 году построили небольшой город Любеч-1.

Это был секретный военный город. После аварии на ЧАЭС радиолокатор в Любеч-1 перестал работать, а в 2000-х годах его демонтировали. После этого жизнь здесь прекратилось.



Любеч-1 / zametkiev.livejournal.com

Сахароваров

Этот город исчез с карты после закрытия крупнейшего и самого современного на то время в Украине сахарного завода. Здесь значительно уменьшилось количество рабочих мест, поэтому людям пришлось уехать из родного города.

Ранее здесь проживало более шести тысяч человек, сейчас – около сотни. На улицах города можно увидеть пустые многоэтажки с разбитыми окнами и поржавевшими коммуникациями. Здешняя инфраструктура настолько в ужасном состоянии, что именно здесь снимали фильм об Иловайской трагедии.



Сахароваров / uaua.top

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Полесское

Еще один поселок, пострадавший после аварии на ЧАЭС. Через две недели после взрыва в селе зафиксировали превышение нормы радиоактивности в 100 раз, а в почве – в 150.

Несмотря на это, именно в Полесское решили переселить жителей Припяти. Этот поселок пытались очистить минимум трижды: заменяли асфальт, прокладывали новые коммуникации и строили дома. Но ничего не приносило результата, уровень радиации каждый раз падал, а затем увеличивался снова. Сейчас здесь проживает около десяти жителей, которые не захотели покинуть поселок.



Полесское / ukrinform.ua

Буркут

Это заброшенная деревня в самом цeнтре Укрaинских Kaрпaт. На картах её найти почти невозможно, а местные же обходят Буркут третьими дорогами. Сто лет назад это был известный бальнеологический курорт, в котором находилось 18 вилл. Здесь часто отдыхали Леся Украинка, Иван Франко и другие известные люди.

После наводнения в 2008 году в селе жизнь остановилась. Гуцулы не любят рассказывать историю села, поскольку его существование окутано мистикой. Буркут славится своей минеральной водой, которая по своим качествам схожа с грузинской "Боржоми". От названия местного источника и происходит наименование. Сегодня здесь работает только одна усадьба, в которой принимают туристов.



Буркут / pauluskp.com

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Почти на каждый из этих городов повлияла Чернобыльская катастрофа, что остановила жизнь не одного поселка.