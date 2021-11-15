Не "Борисполем" единственным: названы самые популярные аэропорты Украины в октябре – рейтинг
Источник:avianews.com
Главный аэропорт Украины "Борисполь" всегда возглавляет рейтинг самых популярных аэродромов нашей страны. Однако туристы выбирают не только его для своих путешествий.
Так, в октябре 2021 года самыми популярными воздушными воротами стали "Борисполь", "Львов" и "Киев" (Жуляны).
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"Борисполь" восстановил 71% пассажиропотока от уровня октября 2019 года. В то же время, львовский аэропорт на 4% превысил докризисный показатель, а "Киев" достиг 84% от позапрошлого уровня.
Кроме того, в октябре 2021 года сразу два украинских аэропорта превысили показатель 1 миллиона пассажиров за 10 месяцев года – "Киев" (1 миллион 97,6 тысячи) и "Одесса" (1 миллион 99,1 тысячи). Ранее этот порог преодолели "Борисполь" и "Львов".
7 самых популярных аэропортов Украины в октябре 2021 года
- Борисполь: 1 миллион 31,1 тысячи
- Львов: 208,3 тысячи
- "Киев" (Жуляны): 188 тысяч
- Одесса: 154,5 тысячи
- Харьков: 123.1 тысячи
- Запорожье: 71,4 тысячи
- Днепр: 26 тысяч
Отмечается, что в эту статистику не входит аэропорт Симферополь, находящийся на территории аннексированного полуострова Крым – официально аэропорт закрыт с 2014 года.
Напомним, в 2021 году Украину посетило более 3 миллионов иностранных туристов. Госагентство развития туризма обнародовало список стран, из которых чаще всего приезжают.