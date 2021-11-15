Так, в октябре 2021 года самыми популярными воздушными воротами стали "Борисполь", "Львов" и "Киев" (Жуляны).

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"Борисполь" восстановил 71% пассажиропотока от уровня октября 2019 года. В то же время, львовский аэропорт на 4% превысил докризисный показатель, а "Киев" достиг 84% от позапрошлого уровня.

Кроме того, в октябре 2021 года сразу два украинских аэропорта превысили показатель 1 миллиона пассажиров за 10 месяцев года – "Киев" (1 миллион 97,6 тысячи) и "Одесса" (1 миллион 99,1 тысячи). Ранее этот порог преодолели "Борисполь" и "Львов".

7 самых популярных аэропортов Украины в октябре 2021 года

Борисполь: 1 миллион 31,1 тысячи Львов: 208,3 тысячи "Киев" (Жуляны): 188 тысяч Одесса: 154,5 тысячи Харьков: 123.1 тысячи Запорожье: 71,4 тысячи Днепр: 26 тысяч

Отмечается, что в эту статистику не входит аэропорт Симферополь, находящийся на территории аннексированного полуострова Крым – официально аэропорт закрыт с 2014 года.

Напомним, в 2021 году Украину посетило более 3 миллионов иностранных туристов. Госагентство развития туризма обнародовало список стран, из которых чаще всего приезжают.