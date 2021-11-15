Так, у жовтні 2021 року найпопулярнішими повітряними воротами стали "Бориспіль", "Львів" і "Київ" (Жуляни).

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"Бориспіль" відновив 71% пасажиропотоку від рівня жовтня 2019 року. Водночас львівський аеропорт на 4% перевищив докризовий показник, а "Київ" досяг 84% від позаминулого рівня.

Крім того, у жовтні 2021 року одразу два українських аеропорти перевищили показник 1 мільйон пасажирів за 10 місяців року – "Київ" (1 мільйон 97,6 тисячі) та "Одеса" (1 мільйон 99,1 тисячі). Раніше цей поріг подолали "Бориспіль" та "Львів".

7 найпопулярніших аеропортів України у жовтні 2021 року

Бориспіль: 1 мільйон 31,1 тисячі Львів: 208,3 тисячі "Київ" (Жуляни): 188 тисяч Одеса: 154,5 тисячі Харків: 123.1 тисячі Запоріжжя: 71,4 тисячі Дніпро: 26 тисяч

Зазначається, що у цю статистику не входить аеропорт Сімферополь, який є на території анексованого півострова Крим – офіційно аеропорт закритий з 2014 року.

Відзначимо, у 2021 році Україну відвідало понад 3 мільйони іноземних туристів. Держагентство розвитку туризму оприлюднило список країн, з яких найчастіше приїжджають.