Футуристическое здание приветствует гостей с 22 февраля. Об этом сообщил Мухаммед бен Рашид Аль Мактум – вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая.

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Музей будущего в Дубае открывается 22 февраля

По словам шейха Мухаммеда, это невероятное сооружение является "самым красивым на земле".

Также в своем твиттере он добавил, что торжественное открытие центра Дубая станет частью "выдающегося года" для ОАЭ.

Дубайский Музей будущего признан архитектурным чудом и уже давно получил мировое признание.

Так, в 2021 году памятка вошла в список 14 самых красивых музеев планеты, составленного журналом National Geographic. Ее похвалили за ошеломляющий дизайн и передовые технологические инновации.

Музей будущего в Дубае: смотрите вечернее видео

Музей будущего: что известно

Семиэтажное строение занимает площадь 30 000 квадратных метров и достигает в высоту 77 метров.

Фасад здания, занимающий более 17 тысяч квадратных метров, украшен 14 000 метров арабской каллиграфии. Его разработал эмиратский художник Маттар бин Лахедж.



В Дубае открывается Музей будущего / Фото из фейсбука museumofthefuture

Отмечается, что 1 024 плиты фасада изготовлены роботами на первом в своем роде предприятии на Ближнем Востоке.

Также музей окружает парк, содержащий 80 видов растений и оснащен современной интеллектуальной системой автоматического полива.

Как известно, сооружение будет питаться от 4 000 мегаватт солнечной энергии, произведенной станцией, подключенной к зданию.



Дубайский Музей будущего / Фото Agencies and Team KT

Кроме того, музей соединен мостами с комплексом Jumeirah Emirates Towers и станцией метро Emirates Towers. Первый достигает в длину 69 метров, а второй – 212 метров.

Какова роль музея

Огромное пространство будет являться домом для исследовательского центра с лабораториями и классами, а также местом для посетителей.

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Футуристический музей призван стать инкубатором изобретательности, что будет привлекать ярких изобретателей и предпринимателей, которые откроют для публики окно в будущее.

Его цель продемонстрировать передовые технологии, которые будут формировать общество на десятилетие вперед. Речь идет, в частности, о виртуальной и дополненной реальности, анализе больших данных, искусственном интеллекте и взаимодействии человека и машины.