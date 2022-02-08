Футуристична будівля вітатиме гостей вже з 22 лютого. Про це повідомив Мухаммед бен Рашид Аль Мактум – віцепрезидент, прем'єр-міністр ОАЕ та правитель Дубая.

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Музей майбутнього в Дубаї відкривається 22 лютого

За словами шейха Мухаммеда, ця неймовірна споруда є "найкрасивішою на землі".

Також у своєму твіттері він додав, що урочисте відкриття центру Дубая стане частиною "визначного року" для ОАЕ.

Дубайський Музей майбутнього визнаний архітектурним дивом і вже давно здобув світове визнання.

Так, у 2021-му пам'ятка увійшла до списку 14 найкрасивіших музеїв планети, складеного журналом National Geographic. Її похвалили за приголомшливий дизайн та передові технологічні інновації.

Музей майбутнього у Дубаї: дивіться вечірнє відео

Музей майбутнього: що відомо

Семиповерхова споруда займає площу 30 000 квадратних метрів та сягає у висоту 77 метрів.

Фасад будівлі, який займає понад 17 тисяч квадратних метрів, оздоблений 14 000 метрів арабської каліграфії. Його розробив еміратський художник Маттар бін Лахедж.



У Дубаї відкривається Музей майбутнього / Фото з фейсбуку museumofthefuture

Зазначається, що 1 024 плити фасаду виготовлені роботами на першому у своєму роді підприємстві на Близькому Сході.

Також музей оточує парк, що містить 80 видів рослин і оснащений сучасною інтелектуальною системою автоматичного поливу.

Як відомо, споруда живитиметься від 4 000 мегаватів сонячної енергії, виробленої станцією, підключеною до будівлі.



Дубайський Музей майбутнього / Фото Agencies and Team KT

Крім того, музей з'єднаний мостами з комплексом Jumeirah Emirates Towers та станцією метро Emirates Towers. Перший сягає у довжину 69 метрів, в другий – 212.

Яка роль музею

Величезний простір буде домом для дослідницького центру з лабораторіями та класами, а також місцем для відвідувачів.

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Футуристичний музей покликаний стати інкубатором винахідливості, що залучатиме найяскравіших винахідників і підприємців, які відкриють для публіки вікно в майбутнє.

На його меті продемонструвати передові технології, які формуватимуть суспільство на десятиліття вперед. Йдеться, зокрема, про віртуальну та доповнену реальність, аналіз великих даних, штучний інтелект та взаємодію людини та машини.