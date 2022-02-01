Цим проєктом займається фірма Boutique Group. Наразі вона вже обрала три тестові споруди.

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У Саудівській Аравії 3 палаци перетворять на розкішні готелі

Готельна компанія Boutique Group хоче перетворити деякі з найвідоміших палаців королівства в розкішні готелі, які представляють "історію спадщини та гостинності".

Запуск групи Boutique Group наслідним принцом підкреслює мандат Державного інвестиційного фонду (PIF) розкрити можливості перспективних секторів Саудівської Аравії, які можуть сприяти диверсифікації економіки та сприяти зростанню ненафтового ВВП,

– сказав Ясір Аль-Румаян, губернатор Саудівської Аравії.

За його словами, найбільший у світі експортер нафти прагне розвивати туризм, щоб до 2030 року внести 10% валового внутрішнього продукту в рамках планів диверсифікації економіки.

Цікаво! Як відомо, Державний інвестиційний фонд (PIF) виділить на такий задум 480 мільярдів доларів.

Так, на першому етапі реалізації проєкту мають намір відкрити для гостей три палаци:

Аль-Хамра у Джидді; Тувайк в Ер-Ріяді; Червоний палац в Ер-Ріяді.

Кожен з них буде оснащений номерами класу "люкс", ресторанами, СПА-центрами та іншими ексклюзивними розвагами.

Палац Аль-Хамра, Джидда

Колись тут приймали найвідоміших міжнародних громадських діячів та VIP-гостей з усього світу, зокрема колишнього президента США Річарда Ніксона та колишнього президента Єгипту Анвара Садата.



Палац Аль-Хамра в Джидді стане готелем / Фото PFI

Boutique Group запустить Al Hamra Palace як готель із 77 апартаментами, зокрема 33 розкішних люкси та 44 вілли. Крім мальовничих пейзажів та першокласної гостинності, до ваших послуг власний дворецький.

Палац Тувайк, Ер-Ріяд

Ця споруда є однією з найбільш історичних і культурних пам'яток Ер-Ріяда. В давнину палац був місцем для відпочинку, ресторанів, конференцій, світських заходів тощо.



Як виглядатиме готель в палаці Тувайк в Ер-Ріяді / Фото PFI

Найближчим часом тут з'явиться 96 номерів – 40 палацових апартаментів і 56 приватних вілл.

Гості Tuwaiq Palace матимуть можливість насолодитися традиційною архітектурою центрального регіону Саудівської Аравії Неджд та пишними садами, що оточують палац.

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Червоний палац, Ер-Ріяд

Хочете відчути себе у ролі наслідного принца Сауда бін Абдулазіза? Не проблема – скоро його помешкання відкриється для туристів як місце відпочинку.



Одні з апартаментів готелю у Червоному палаці в Ер-Ріяді / Фото PFI

Раніше Red Palace також був офісом Ради міністрів Саудівської Аравії, а згодом – Ради скарг.

Зараз же, це місце величі та історії постане як бутик-готель із 71 апартаментами. Його оснастять 46 розкішними люксами та 25 номерами.

Зверніть увагу! За словами місцевої влади, якщо експеримент виявиться вдалим, перебудовуватимуть й інші палаци.