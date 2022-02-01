Этим проектом занимается фирма Boutique Group. Сейчас она уже выбрала три тестовых сооружения.
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В Саудовской Аравии 3 дворца превратят в роскошные отели
Гостиничная компания Boutique Group хочет превратить некоторые из самых известных дворцов королевства в роскошные отели, представляющие "историю наследия и гостеприимства".
Запуск группы Boutique Group наследным принцем подчеркивает мандат Государственного инвестиционного фонда (PIF) раскрыть возможности перспективных секторов Саудовской Аравии, которые могут способствовать диверсификации экономики и способствовать росту не нефтяного ВВП,
– сказал Ясир Аль-Румаян, губернатор Саудовской Аравии.
По его словам, самый крупный в мире экспортер нефти стремится развивать туризм, чтобы к 2030 году внести 10% валового внутреннего продукта в рамках планов диверсификации экономики.
Так, на первом этапе реализации проекта намерены открыть для гостей три дворца:
- Аль-Хамра в Джидде;
- Тувайк в Эр-Рияде;
- Красный дворец в Эр-Рияде.
Каждый из них будет оборудован номерами класса "люкс", ресторанами, СПА-центрами и другими эксклюзивными развлечениями.
Дворец Аль-Хамра, Джидда
Когда-то здесь принимали самых известных международных общественных деятелей и VIP-гостей со всего мира, в частности, бывшего президента США Ричарда Никсона и бывшего президента Египта Анвара Садата.
Дворец Аль-Хамра в Джидде станет отелем / Фото PFI
Boutique Group запустит Al Hamra Palace как отель с 77 апартаментами, в частности 33 роскошных люкса и 44 виллы. Кроме живописных пейзажей и первоклассного гостеприимства, к вашим услугам собственный дворецкий.
Дворец Тувайк, Эр-Рияд
Это сооружение является одним из наиболее исторических и культурных достопримечательностей Эр-Рияда. В древности дворец был местом для отдыха, ресторанов, конференций, светских мероприятий и т.д.
Как будет выглядеть гостиница во дворце Тувайк в Эр-Рияде / Фото PFI
В ближайшее время здесь появится 96 номеров – 40 дворцовых апартаментов и 56 частных вилл.
Гости Tuwaiq Palace смогут насладиться традиционной архитектурой центрального региона Саудовской Аравии Неджд и пышными садами, окружающими дворец.
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Красный дворец, Эр-Рияд
Хотите почувствовать себя в роли наследного принца Сауда бин Абдулазиза? Не проблема – скоро его жилье откроется для туристов как место отдыха.
Одни из апартаментов гостиницы в Красном дворце в Эр-Рияде / Фото PFI
Ранее Red Palace также был офисом Совета министров Саудовской Аравии, а затем Совета жалоб.
Сейчас же это место величия и истории станет как бутик-отель с 71 апартаментами. Его оснастят 46 роскошными люксами и 25 номерами.