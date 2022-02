Новая достопримечательность для туристов и жителей страны расположена на высоте 250 метров над уровнем моря в небоскребе "Пальмовая башня". Отсюда открывается невероятный панорамный обзор в 360 градусов на город и Персидский залив.

Интересно В Саудовской Аравии во дворцах откроют роскошные отели: как они будут выглядеть

В Дубае открыли новую смотровую площадку

Так, площадка "The Next Level" раскинулась на 54-м этаже, и является продолжением The View at The Palm.

Последняя – не просто смотровая площадка, а целый развлекательный комплекс на высоте 240 метров, 52 этаж. Она начала функционировать в апреле 2021 года и быстро стала одной из главных достопримечательностей Дубая.

После потрясающего успеха The View at The Palm, мы рады поднять этот опыт на новые высоты, представив The Next Level, добавив новое измерение к тому, что уже очень популярно,

– заявил Омар Хоори, главный специалист по активам Nakheel.

По его словам, это однозначно must-see локация.

Смотровая площадка "The Next Level" / Фото Энтони Робертсона / The National

Потрясающее открытие новой площадки

Открытие смотровой площадки "The Next Level" состоялось в настоящем дубайском стиле – громко и с размахом.

Так, площадку на один день превратили в каток, а эмиратскую фигуристку Захру Лари сбросили с вертолета. На "арене" для катания, самой высокой точке Пальмы Джумейра, девушка продемонстрировала серию акробатических трюков.

Смотрите видео этого уникального действа:

Во сколько обойдется поход на смотровые площадки

Общие билеты можно приобрести по цене от 175 дирхамов для взрослых и 120 дирхамов для подростков от 4 до 12 лет. Такая стоимость содержит быстрый доступ к уровням 52 и 54, а также самостоятельную экскурсию.

Если же хотите получить ускоренный доступ, экскурсию в сопровождении гида и доступ в VIP-зал, то можно приобрести VIP-билеты – 325 дирхамов для взрослых и 145 дирхамов для подростков.