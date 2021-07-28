Мир открыт: сколько стран сейчас открыты для украинцев

В Министерстве иностранных дел сообщили, что сейчас для украинских туристов открыто 124 страны. Среди них много популярных курортов, которые не были доступны прошлого года.

Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба. Он добавил, что правительство Украины продолжит работать над открытием стран и в дальнейшем.

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Туристические возможности украинцев

Популярными туристическими направлениями являются европейские курорты (Албания, Болгария, Греция, Кипр, Хорватия и Черногория), африканский направление (Турция, Египет, Тунис, Сейшелы), азиатские страны (ОАЭ, Таиланд), а также Мальдивы, Грузия и Куба.

На сегодня для граждан Украины открыто границы 124 стран мира. Это лето гораздо свободнее в плане путешествий, чем прошлое,

– заявил Кулеба.

Среди европейских стран пока открыто 26 – это члены Евросоюза и Великобритания. Однако в МИД поощряют больше путешествовать по Украине, потому что мировой туризм несмотря на открытие не столь безопасным для здоровья, как раньше. Дмитрий Кулеба еще раз напомнил о необходимости соблюдения эпидемиологических норм и вакцинации.

К слову, 26 июля Швеция, Финляндия и Португалия открыли границы для украинцев. А вот правительство Исландии и Нидерландов сообщил о введении дополнительных ограничений для туристов.