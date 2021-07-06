COVID-сертификаты не вечны: в Минздраве назвали "срок годности" документа

В Министерстве здравоохранения назвали сколько времени будут актуальными коронавирусные сертификаты. Там отметили, что документы будут ограниченный срок годности.

Это объяснили тем, что вирус будет активным еще как минимум полтора года. Поэтому чтобы создать коллективный иммунитет, нужно учитывать сколько было прививок и когда.

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Что именно сказали в Минздраве о сертификатах

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин добавил, что мир вряд ли распрощается с COVID до конца 2022 года. Поэтому "срок действия" сертификатов сейчас является конечным.

У каждого документа он есть. Если говорить о вакцине, сейчас речь идет о том, что это год. Если мы говорим о факте выздоровления человека от COVID-19 – это полгода, ПЦР-тест – это 72 часа,

– пояснил Игорь Кузин.

Он также отметил, что противоэпидемические меры актуальны и против других инфекционных болезней.