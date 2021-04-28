Рейсы запустят с 29 апреля 2021 из Киева. Они будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам.

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В те же дни будут полеты назад в столицу. Цены по маршруту Киев – Кишинев стартуют от 2013 гривен, Кишинев – Киев от 57 евро в одну сторону.

По данным СНБО, в Молдове всего коронавируса заразилось почти 249 тысяч человек. Умерло 5,7 тысячи, а выписаны почти 237 тысяч человек.

Из-за ситуации с коронавируса введено чрезвычайное положение в Молдове с 1 апреля до 30 мая. Ранее авиакомпания МАУ предложила внести пилотов и бортпроводников в перечень ключевых профессий, для которых предусмотрено первоочередною вакцинацию от коронавируса.