Рейси запустять з 29 квітня 2021 року з Києва. Вони будуть виконуватися щопонеділка, щочетверга та щоп'ятниці.
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У ті ж дні будуть польоти назад у столицю. Ціни за маршрутом Київ – Кишинів стартують від 2013 гривень, Кишинів – Київ від 57 євро в одну сторону.
Через ситуацію з коронавірусом запроваджено надзвичайний стан у Молдові з 1 квітня до 30 травня. Раніше авіакомпанія МАУ запропонувала внести пілотів і бортпровідників до переліку ключових професій, для яких передбачено першочергову вакцинацію від коронавірусу.