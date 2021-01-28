Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) планирует возобновление рейсов из Киева в Тбилиси с 31 января 2021 года.

Источник: фейсбук Fly UIA

Пресс-служба отметила, что после официального снятия ограничений на авиаперелеты властями Грузии, сообщения из Тбилиси рейсами МАУ будет возможным дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям, с возвращением в Киев каждую субботу и понедельник. Однако, в перспективе, с 1 марта 2021 МАУ рассчитывает увеличить количество частот на данном направлении до 4 рейсов в неделю.

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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" планирует возобновление рейсов в Тбилиси с 31 января 2021 года. Рестарт восстановит не только прямое авиасообщение между столицами Украины и Грузии, но и обеспечит международный трафик перевозчика дополнительными удобными стыковками в Киеве, – сказано в сообщении.

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В январе стало известно о планах Грузии восстановить регулярное авиасообщение с 1 февраля 2021 года. После этого сообщения, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе отметил, что с 1 февраля, после восстановления регулярного авиасообщения, пассажиры, прибывающие в Грузию должны будут предъявить результат ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа.