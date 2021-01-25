Теперь все новые и имеющиеся авиакомпании могут планировать регулярные полеты из и в Грузию с определенной регулярностью. Допуск полетов начнется с учетом мер безопасности и медицинских протоколов.

Источник: информационное агентство "Новости-Грузия"

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что с 1 февраля в стране будет восстановлено регулярное авиасообщение.

Читайте также Израиль приостанавливает международное авиасообщение: известны сроки и условия выезда из страны

С 1 февраля мы приняли решение допустить регулярные рейсы. Это означает, что все авиакомпании, совершающие регулярные рейсы, или новые компании смогут летать в Грузию с определенной регулярностью, – сказала Турнава.

Она также добавила, что на следующей неделе правительство определится как упростить въезд в Грузию для туристов из разных стран.

Стоит отметить, Грузия приостановила регулярное авиасообщение по всем направлениям в марте прошлого года, когда ВОЗ объявило о пандемии коронавируса. С лета началось восстановление регулярных полетов, но из-за ухудшения ситуации запрет был продлен.

Напомним, ранее мы писали, что правительство Грузии рассматривало возможность снятия ограничений на международное регулярное авиасообщение с февраля 2021 года.