Израиль приостанавливает международное авиасообщение: известны сроки и условия выезда из страны
Правительство Израиля решило остановить международное авиасообщение на неделю, чтобы сдержать распространение новых штаммов коронавируса.
Так, международный аэропорт имени Бен-Гуриона закроют для всех международных рейсов уже в ночь на вторник, 26 января, пишет "The Times of Israel". Запрет продлится до 31 января, конца национального локдауна.
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Израиль приостанавливает международное пассажирское авиасообщение
Мы впереди всего мира. Ни одна нация не сделала того, что мы планируем сделать – мы герметично запечатаем страну. В течение этой недели закрытого неба мы сделаем прививки еще миллиону израильтян, – цитирует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху газета Haaretz.
Впрочем, запрет не коснется грузовых рейсов из-за границы и полетов служб скорой медицинской помощи.
Вылететь из Израиля можно будет только по следующим причинам:
- для лечения за границей
- для работы, которую нельзя выполнить удаленно
- для участия в судебных разбирательствах, похоронах членов семьи
- в случае переезда
Такое решение приняли все министры страны, кроме руководительницы Министерства иммиграции Пнины Тамано-Шата, она назвала такую инициативу "неразумной", поскольку отменяются запланированные рейсы евреев, которые хотят вернуться в страну.
Ситуация с коронавирусом в Израиле
Стоит отметить, Израиль является мировым лидером по количеству вакцинированного от коронавируса населения. Там сделали прививки уже более 2 миллионам людей. Всего в стране подтвердили более 500 тысяч случаев коронавируса, более чем 4 тысячи пациентов умерли.
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