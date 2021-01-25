Правительство Израиля решило остановить международное авиасообщение на неделю, чтобы сдержать распространение новых штаммов коронавируса.

Так, международный аэропорт имени Бен-Гуриона закроют для всех международных рейсов уже в ночь на вторник, 26 января, пишет "The Times of Israel". Запрет продлится до 31 января, конца национального локдауна.

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Израиль приостанавливает международное пассажирское авиасообщение

Мы впереди всего мира. Ни одна нация не сделала того, что мы планируем сделать – мы герметично запечатаем страну. В течение этой недели закрытого неба мы сделаем прививки еще миллиону израильтян, – цитирует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху газета Haaretz.

Впрочем, запрет не коснется грузовых рейсов из-за границы и полетов служб скорой медицинской помощи.

Вылететь из Израиля можно будет только по следующим причинам:

для лечения за границей

для работы, которую нельзя выполнить удаленно

для участия в судебных разбирательствах, похоронах членов семьи

в случае переезда

Такое решение приняли все министры страны, кроме руководительницы Министерства иммиграции Пнины Тамано-Шата, она назвала такую ​​инициативу "неразумной", поскольку отменяются запланированные рейсы евреев, которые хотят вернуться в страну.

Ситуация с коронавирусом в Израиле

Стоит отметить, Израиль является мировым лидером по количеству вакцинированного от коронавируса населения. Там сделали прививки уже более 2 миллионам людей. Всего в стране подтвердили более 500 тысяч случаев коронавируса, более чем 4 тысячи пациентов умерли.