Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) планує відновлення рейсів з Києва до Тбілісі з 31 січня 2021 року.

Джерело: фейсбук Fly UIA

Пресслужба зазначила, що, після офіційного зняття обмежень на авіаперельоти владою Грузії, сполучення з Тбілісі рейсами МАУ буде можливим двічі на тиждень: щоп'ятниці й щонеділі, з поверненням до Києва щосуботи й щопонеділка. Проте, у перспективі, з 1 березня 2021 року МАУ розраховує збільшити кількість частот на даному напрямку до 4 рейсів на тиждень.

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Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" планує відновлення рейсів до Тбілісі з 31 січня 2021 року. Рестарт відновить не лише пряме авіасполучення між столицями України й Грузії, а й забезпечить міжнародний трафік перевізника додатковими зручними стикуваннями в Києві, – сказано в повідомленні.

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В січні стало відомо про плани Грузії відновити регулярне авіасполучення з 1 лютого 2021 року. Після цього повідомлення, глава Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії Аміран Гамкрелідзе зазначив, що з 1 лютого, після відновлення регулярного авіасполучення, пасажири, що прибувають до Грузії повинні будуть пред'явити результат ПЛР-тесту, зробленого за останні 72 години.