Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" планирует осуществить рейсы по направлению Киев – Тель-Авив – Киев. Рейсы запланированы с 21 по 26 марта.

Пресс-служба авиакомпании напомнила, что в период ограничения регулярного авиасообщения со стороны властей Израиля МАУ уже выполнила ряд рейсов по указанному маршруту. Чтобы осуществить их, она получала предварительное согласование от власти Израиля.

Читайте также Латвийская авиакомпания возобновляет рейсы в Украину: куда будет летать

На данный момент МАУ планирует выполнить рейсы по расписанию: Киев – Тель-Авив – 21 – 25 марта (два рейса в день); Тель-Авив – Киев – 21 – 25 марта (два рейса в день), и один рейс 26.03.

Если в расписании будут изменения, МАУ предоставит дополнительную информацию. Купить билеты на рейсы можно на официальном сайте авиакомпании.

Согласно сообщению, расписание рейсов МАУ в Тель-Авив позволяет обеспечить стыковку с рядом популярных международных направлений и регионами Украины через базовый хаб – Международный аэропорт "Борисполь". В частности, пассажиры из Тель-Авива смогут удобно добраться до и из: Стамбула, Тбилиси, Лондона, Дубая, Женевы, Милана, Парижа, Амстердама, Баку, Праги, Вильнюса, Риги, Алматы, Минска.

Напомним, 14 февраля, смотря на многочисленные обращения, МАУ осуществила рейс для пассажиров, которые нуждались в перелетах в условиях удлинения NOTAM со стороны правительства Израиля. В частности, ограничения на перелеты было пролонгировано до 20 февраля.

Вопреки карантинным ограничениям, действующим в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве, Израиль разрешил осуществлять полеты в Киев. Обнародовано расписание рейсов до 20 марта.