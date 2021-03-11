Несмотря на карантин: Израиль разрешил полеты в Киев – расписание рейсов
Вопреки карантинным ограничениям, действующим в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве, Израиль разрешил осуществлять полеты в Киев. Обнародовано расписание рейсов до 20 марта.
Согласно решению правительства государства Израиль, ограничения в аэропорту Бен Гурион будут действовать до 20 марта.
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По результатам принятых посольством мер, израильской стороной было включено Киев в перечень городов, в которые разрешено осуществлять авиарейсы, – говорится в сообщении диппредставительства.
Отмечается, что таким образом граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков для того, чтобы вернуться домой.
На сегодня вылететь из аэропорта Бен Гурион в Киев возможно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir.
Посольство отметило, что рейсы авиакомпании МАУ Киев – Тель-Авив – Киев доступны для бронирования во всех каналах продаж и запланированы до 20 марта 2021 года.
Расписание рейсов:
|Fl. Des
|DEP
|ARR
|Date
|STD LT
|STA LT
|PS 775
|KBP
|TLV
|10.03.2021
|09:30
|12:35
|PS 776
|TLV
|KBP
|10.03.2021
|14:50
|18:00
|PS 777
|KBP
|TLV
|10.03.2021
|20:40
|23:50
|PS 778
|TLV
|KBP
|11.03.2021
|05:30
|08:40
|PS 775
|KBP
|TLV
|11.03.2021
|09:30
|12:35
|PS 776
|TLV
|KBP
|11.03.2021
|14:35
|17:45
|PS 1775
|KBP
|TLV
|11.03.2021
|18:50
|22:00
|PS 1776
|TLV
|KBP
|11.03.2021
|23:00
|02:10
|PS 775
|KBP
|TLV
|14.03.2021
|09:30
|12:35
|PS 776
|TLV
|KBP
|14.03.2021
|14:35
|17:45
|PS 777
|KBP
|TLV
|14.03.2021
|20:30
|23:55
|PS 778
|TLV
|KBP
|15.03.2021
|05:30
|08:40
|PS 777
|KBP
|TLV
|15.03.2021
|20:30
|23:55
|PS 778
|TLV
|KBP
|16.03.2021
|05:30
|08:40
|PS 775
|KBP
|TLV
|17.03.2021
|10:30
|13:35
|PS 776
|TLV
|KBP
|17.03.2021
|14:50
|18:00
|PS 777
|KBP
|TLV
|17.03.2021
|20:30
|23:55
|PS 778
|TLV
|KBP
|18.03.2021
|05:30
|08:40
|PS 775
|KBP
|TLV
|18.03.2021
|10:30
|13:35
|PS 776
|TLV
|KBP
|18.03.2021
|14:35
|17:45
|PS 777
|KBP
|TLV
|18.03.2021
|20:30
|23:55
|PS 778
|TLV
|KBP
|19.03.2021
|05:30
|08:40
Что нужно, чтобы попасть на рейс:
- Купить билет
- За 24 часа до вылета пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья по ссылке
- Пассажир обязан иметь при себе негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. Если пассажир переболел COVID-19 или вакцинировался (при себе необходимо иметь подтверждающий документ), такое требование не применяется
- Пассажиры также должны пройти температурный скрининг в терминале и следовать указаниям представителей компетентных органов аэропорта
- Подробная информация о правилах пребывания в терминале аэропорта Бен Гурион – по ссылке
Отметим, ранее стало известно, что только в пяти странах сейчас нет никаких коронавирусных ограничений.
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