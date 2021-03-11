Вопреки карантинным ограничениям, действующим в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве, Израиль разрешил осуществлять полеты в Киев. Обнародовано расписание рейсов до 20 марта.

Согласно решению правительства государства Израиль, ограничения в аэропорту Бен Гурион будут действовать до 20 марта.

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По результатам принятых посольством мер, израильской стороной было включено Киев в перечень городов, в которые разрешено осуществлять авиарейсы, – говорится в сообщении диппредставительства.

Отмечается, что таким образом граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков для того, чтобы вернуться домой.

На сегодня вылететь из аэропорта Бен Гурион в Киев возможно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir.

Посольство отметило, что рейсы авиакомпании МАУ Киев – Тель-Авив – Киев доступны для бронирования во всех каналах продаж и запланированы до 20 марта 2021 года.

Расписание рейсов:

Fl. Des DEP ARR Date STD LT STA LT PS 775 KBP TLV 10.03.2021 09:30 12:35 PS 776 TLV KBP 10.03.2021 14:50 18:00 PS 777 KBP TLV 10.03.2021 20:40 23:50 PS 778 TLV KBP 11.03.2021 05:30 08:40 PS 775 KBP TLV 11.03.2021 09:30 12:35 PS 776 TLV KBP 11.03.2021 14:35 17:45 PS 1775 KBP TLV 11.03.2021 18:50 22:00 PS 1776 TLV KBP 11.03.2021 23:00 02:10 PS 775 KBP TLV 14.03.2021 09:30 12:35 PS 776 TLV KBP 14.03.2021 14:35 17:45 PS 777 KBP TLV 14.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 15.03.2021 05:30 08:40 PS 777 KBP TLV 15.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 16.03.2021 05:30 08:40 PS 775 KBP TLV 17.03.2021 10:30 13:35 PS 776 TLV KBP 17.03.2021 14:50 18:00 PS 777 KBP TLV 17.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 18.03.2021 05:30 08:40 PS 775 KBP TLV 18.03.2021 10:30 13:35 PS 776 TLV KBP 18.03.2021 14:35 17:45 PS 777 KBP TLV 18.03.2021 20:30 23:55 PS 778 TLV KBP 19.03.2021 05:30 08:40

Что нужно, чтобы попасть на рейс:

Купить билет

За 24 часа до вылета пассажиры должны подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья по ссылке

Пассажир обязан иметь при себе негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета. Если пассажир переболел COVID-19 или вакцинировался (при себе необходимо иметь подтверждающий документ), такое требование не применяется

Пассажиры также должны пройти температурный скрининг в терминале и следовать указаниям представителей компетентных органов аэропорта

Подробная информация о правилах пребывания в терминале аэропорта Бен Гурион – по ссылке

Отметим, ранее стало известно, что только в пяти странах сейчас нет никаких коронавирусных ограничений.