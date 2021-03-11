Попри карантин: Ізраїль дозволив польоти до Києва – розклад рейсів
Всупереч карантинним обмеженням, що діють в аеропорту Бен Гуріон у Тель-Авіві, Ізраїль дозволив здійснювати польоти до Києва. Оприлюднено розклад рейсів до 20 березня.
Згідно з рішенням уряду держави Ізраїль, обмеження в аеропорту Бен Гуріон діятимуть до 20 березня.
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За результатами вжитих посольством заходів, ізраїльською стороною було включено Київ до переліку міст, до яких дозволено здійснювати авіарейси, – йдеться у повідомленні диппредставництва.
Зазначається, що у такий спосіб громадяни України можуть скористатися авіарейсами українських та ізраїльських авіаперевізників для того, щоб повернутися додому.
На сьогодні вилетіти з аеропорту Бен Гуріон до Києва можливо нерегулярними рейсами авіакомпаній МАУ, El Al або Israir.
Посольство зауважило, що рейси авіакомпанії МАУ Київ – Тель-Авів – Київ доступні для бронювання у всіх каналах продажу і заплановані до 20 березня 2021 року.
Розклад рейсів:
|Fl. Des
|DEP
|ARR
|Date
|STD LT
|STA LT
|PS 775
|KBP
|TLV
|10.03.2021
|09:30
|12:35
|PS 776
|TLV
|KBP
|10.03.2021
|14:50
|18:00
|PS 777
|KBP
|TLV
|10.03.2021
|20:40
|23:50
|PS 778
|TLV
|KBP
|11.03.2021
|05:30
|08:40
|PS 775
|KBP
|TLV
|11.03.2021
|09:30
|12:35
|PS 776
|TLV
|KBP
|11.03.2021
|14:35
|17:45
|PS 1775
|KBP
|TLV
|11.03.2021
|18:50
|22:00
|PS 1776
|TLV
|KBP
|11.03.2021
|23:00
|02:10
|PS 775
|KBP
|TLV
|14.03.2021
|09:30
|12:35
|PS 776
|TLV
|KBP
|14.03.2021
|14:35
|17:45
|PS 777
|KBP
|TLV
|14.03.2021
|20:30
|23:55
|PS 778
|TLV
|KBP
|15.03.2021
|05:30
|08:40
|PS 777
|KBP
|TLV
|15.03.2021
|20:30
|23:55
|PS 778
|TLV
|KBP
|16.03.2021
|05:30
|08:40
|PS 775
|KBP
|TLV
|17.03.2021
|10:30
|13:35
|PS 776
|TLV
|KBP
|17.03.2021
|14:50
|18:00
|PS 777
|KBP
|TLV
|17.03.2021
|20:30
|23:55
|PS 778
|TLV
|KBP
|18.03.2021
|05:30
|08:40
|PS 775
|KBP
|TLV
|18.03.2021
|10:30
|13:35
|PS 776
|TLV
|KBP
|18.03.2021
|14:35
|17:45
|PS 777
|KBP
|TLV
|18.03.2021
|20:30
|23:55
|PS 778
|TLV
|KBP
|19.03.2021
|05:30
|08:40
Що потрібно, аби потрапити на рейс:
- Купити квиток
- За 24 години до вильоту пасажири повинні подати онлайн-декларацію про стан здоров'я за посиланням
- Пасажир зобов'язаний мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 годин до вильоту. Якщо пасажир перехворів COVID-19 або вакцинувався (при собі необхідно мати підтверджувальний документ), така вимога не застосовується
- Пасажири також мають пройти температурний скринінг в терміналі та слідувати вказівкам представників компетентних органів аеропорту
- Детальна інформація щодо правил перебування в терміналі аеропорту Бен Гуріон – за посиланням
Відзначимо, раніше стало відомо, що лише в п'яти країнах зараз немає жодних коронавірусних обмежень.
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