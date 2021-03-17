Латвийская авиакомпания возобновляет рейсы в Украину: куда будет летать
Латвийская авиакомпания AirBaltic планирует поэтапно возвращать полеты в Украину. Будут рейсы сразу по трем маршрутам.
Источник:avianews
17 марта авиакомпания возобновит рейсы из Риги в Киев. Сначала частота составит два рейса в неделю, а с 28 марта увеличится до четырех рейсов в неделю.
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2 мая вернется на линию Рига – Одесса с постепенным наращиванием числа рейсов до пяти в неделю.
3 июня латвийская авиакомпания намерена перезапустить маршрут Рига – Львов с двумя еженедельными перелетами.
Летать в этом сезоне на региональных реактивных самолетах Airbus A220-300, а не на турбовинтовых самолетах Bombardier Q400. Приняли такое решение из-за кризиса.
Однако, обратите внимание, что в Латвии до 6 апреля будет действовать чрезвычайное положение, поэтому запрет на поездки без уважительной причины остается в силе.
Кто может въехать в Латвию:
- те, кто имеют в этой стране официальную работу,
- едут на обучение,
- через воссоединение семьи,
- на лечение,
- транзит или сопровождение несовершеннолетних,
- возвращения на постоянное место жительства,
- посещение похорон.
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