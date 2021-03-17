Латвийская авиакомпания AirBaltic планирует поэтапно возвращать полеты в Украину. Будут рейсы сразу по трем маршрутам.

17 марта авиакомпания возобновит рейсы из Риги в Киев. Сначала частота составит два рейса в неделю, а с 28 марта увеличится до четырех рейсов в неделю.

Читайте также: В Турции назвали условия для ослабления карантина

2 мая вернется на линию Рига – Одесса с постепенным наращиванием числа рейсов до пяти в неделю.

3 июня латвийская авиакомпания намерена перезапустить маршрут Рига – Львов с двумя еженедельными перелетами.

Рейс Рига – Киев позиционируется как круглогодичный, тогда как Одесса – Рига и Львов – Рига – это сезонные рейсы на период летней навигации.

Летать в этом сезоне на региональных реактивных самолетах Airbus A220-300, а не на турбовинтовых самолетах Bombardier Q400. Приняли такое решение из-за кризиса.

Однако, обратите внимание, что в Латвии до 6 апреля будет действовать чрезвычайное положение, поэтому запрет на поездки без уважительной причины остается в силе.

Кто может въехать в Латвию: