Латвійська авіакомпанія відновлює рейси до України: куди буде літати
Латвійська авіакомпанія AirBaltic планує поетапно повертати польоти до України. Будуть рейси одразу за трьома маршрутами.
Джерело:avianews
17 березня авіакомпанія відновить рейси з Риги до Києва. Спочатку частота становитиме два рейси на тиждень, а з 28 березня збільшиться до чотирьох рейсів на тиждень.
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2 травня повернеться на лінію Рига – Одеса з поступовим нарощуванням числа рейсів до п'яти на тиждень.
3 червня латвійська авіакомпанія має намір перезапустити маршрут Рига – Львів з двома щотижневими перельотами.
Літатимуть у цьому сезоні на регіональних реактивних літаках Airbus A220-300, а не на турбогвинтових літаках Bombardier Q400. Прийняли таке рішення через кризу.
Проте, зверніть увагу, що у Латвії до 6 квітня діятиме надзвичайний стан, тому заборона на поїздки без поважної причини залишається чинною.
Хто може в'їхати до Латвії:
- ті, хто мають у цій країні офіційну роботу,
- їдуть на навчання,
- через возз'єднання сім'ї,
- на лікування,
- транзит або супровід неповнолітніх,
- повернення на постійне місце проживання,
- відвідування похорону.
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