Подземный лабиринт длиной почти как пол-Украины: что скрывает самая длинная пещера мира

Глубоко под холмами Кентукки простирается подземный мир, который до сих пор не раскрыл всех своих тайн. Мамонтова пещера – это самая длинная пещерная система планеты, которая сочетает миллионы лет естественной истории, новые научные открытия и увлекательные маршруты для путешественников.

Под холмами штата Кентукки скрыта настоящая природная лабиринтная система Mammoth Cave National Park. Этот национальный парк известен тем, что содержит самую длинную пещерную систему в мире, где уже исследовано более 686 километров подземных проходов, и исследователи продолжают открывать новые, рассказывает National Geographic. Для понимания масштабов, длина Украины с запада на восток достигает 1316 километров.

Чем особенный парк Мамонтова пещера?

Парк занимает примерно 52 тысячи акров территории и был основан 1 июля 1941 года. Его подземная часть сформировалась благодаря особой геологии: толстый слой песчаника и сланца накрывает известняковые породы. Через так называемые карстовые провалы вода постепенно просачивается вниз и растворяет известняк, образуя огромную сеть тоннелей и пещер.



Спуск в Мамонтову пещеру / фото TripAdvisor

Посетители могут увидеть часть этой подземной красоты во время экскурсий. Для туристов открыто около 10 километров пещерных маршрутов, где гиды рассказывают об истории пещеры, ее геологии и легендах. Иногда они выключают свет, чтобы показать гостям абсолютную темноту, которая царит глубоко под землей.

Важную роль в исследовании пещеры сыграл Stephen Bishop – один из первых проводников и исследователей, который в 19 веке помог составить карту многих подземных ходов. Экскурсии здесь очень разнообразны: от короткой Frozen Niagara Tour, что длится около 75 минут, до сложной Wild Cave Tour – шестичасового приключения с ползанием по узким туннелям.

Как выглядит пещера / фото TripAdvisor

Посетителям советуют брать удобную обувь с нескользкой подошвой и теплую куртку, ведь температура внутри пещер держится на уровне 10 – 15 градусов в течение всего года. Добраться до парка можно примерно за два часа от городов Louisville или Nashville.

Интересный факт: Мамонтова пещера считается самой длинной известной пещерной системой на планете, и ученые убеждены, что ее подземные проходы еще далеко не полностью исследованы.

Что уникального нашли в пещере?

В 2025 году в самой длинной пещере мира нашли новый вид доисторической акулы, пишет National Park Conservation Association. Исследования проводили в слоях породы, сформировавшихся примерно 340 миллионов лет назад, когда территория современного штата Кентукки была покрыта теплым океаном.

Измерение зуба акулы, найденного в пещере / фото National Park Conservation Association

Новый вид получил название Clavusodens mcginnisi. Длина этой акулы составляла всего 7 – 10 сантиметров, что позволяло ей прятаться от более крупных хищников и питаться мелкими морскими организмами: ракообразными, червями и моллюсками. Название вида переводят как "зуб-гвоздь Макгинниса" из-за формы задних зубов, которые напоминают старые железные гвозди.

Это не первое подобное открытие в пещере. До этого обнаружили более 70 видов доисторических акул и рыб, среди которых несколько новых для науки. UNESCO включило парк в список Всемирного наследия, а сам он остается одним из важнейших мест для исследования доисторической жизни.

