Из-за резкого роста больных коронавирусом, наша страна теперь входит в "темно-красный" список. Граждане Украины не могут прибывать на Мальту.

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Мальта запретила въезд всем украинским туристам

Согласно принятому решению властями страны, с 21 октября туристические путешествия запрещены всем украинским путешественникам, включая вакцинированных.

Въезжать на Мальту украинцы могут только в особых случаях и с предварительного разрешения. Чтобы получить его – нужно подать заявку на сайте https://travelauthorisation.gov.mt/.

Отмечается, что даже если турист получит разрешение, то нужно заполнить dPLF форму, пройти ПЦР-тест и отправиться на 14-дневный карантин.

Кроме Украины в этот перечень включены еще 127 стран.

Интересно знать! Украина и Мальта отменили ограничения насчет регулярного авиасообщения.

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