Из-за резкого роста больных коронавирусом, наша страна теперь входит в "темно-красный" список. Граждане Украины не могут прибывать на Мальту.
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Мальта запретила въезд всем украинским туристам
Согласно принятому решению властями страны, с 21 октября туристические путешествия запрещены всем украинским путешественникам, включая вакцинированных.
Въезжать на Мальту украинцы могут только в особых случаях и с предварительного разрешения. Чтобы получить его – нужно подать заявку на сайте https://travelauthorisation.gov.mt/.
Отмечается, что даже если турист получит разрешение, то нужно заполнить dPLF форму, пройти ПЦР-тест и отправиться на 14-дневный карантин.
Кроме Украины в этот перечень включены еще 127 стран.
COVID-19 на Мальте: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 23 октября 2021 года на Мальте обнаружено 37 533 случаи заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 459 летальных;
- В то же время 36 429 человек победили болезнь.