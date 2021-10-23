Через різкий ріст хворих на коронавірус, наша країна тепер входить до "темно-червоного" списку. Громадяни України не можуть прибувати на Мальту.
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Мальта заборонила в'їзд всім українським туристам
Відповідно до прийнятого рішення владою країни, з 21 жовтня туристичні подорожі заборонені всім українським мандрівникам, зокрема й вакцинованим.
В'їжджати на Мальту українці можуть лише в особливих випадках і з попереднього дозволу. Щоб отримати його – слід подати заявку на сайті https://travelauthorisation.gov.mt/.
Зазначається, що навіть, якщо турист отримає дозвіл, то потрібно заповнити dPLF форму, пройти ПЛР-тест та вирушити на 14-денний карантин.
Окрім України до цього переліку включено ще 127 країн.