Через різкий ріст хворих на коронавірус, наша країна тепер входить до "темно-червоного" списку. Громадяни України не можуть прибувати на Мальту.

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Мальта заборонила в'їзд всім українським туристам

Відповідно до прийнятого рішення владою країни, з 21 жовтня туристичні подорожі заборонені всім українським мандрівникам, зокрема й вакцинованим.

В'їжджати на Мальту українці можуть лише в особливих випадках і з попереднього дозволу. Щоб отримати його – слід подати заявку на сайті https://travelauthorisation.gov.mt/.

Зазначається, що навіть, якщо турист отримає дозвіл, то потрібно заповнити dPLF форму, пройти ПЛР-тест та вирушити на 14-денний карантин.

Окрім України до цього переліку включено ще 127 країн.

Цікаво знати! Україна та Мальта скасували обмеження щодо регулярного авіасполучення.

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