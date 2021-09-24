Мальта открыла границы: условия въезда на курорт для украинцев

Правительство Мальты обновило правила пересечения границ. Сейчас позволили въезд иностранцам из 88 стран, среди которых есть Украина. Для этого нужно иметь сертификат о вакцинации.

Однако подходят не все вакцины. Позволят лишь с теми, что одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам.

Актуально Из "зеленого" COVID-списка ЕС исключили две страны: осталась ли в перечне Украина

Мальта обновила условия въезда

Новые правила действуют с 23 сентября. Приезжать на остров без карантина и тестов смогут те, кто уже получил сертификат о вакцинации от COVID-19. Одобренные перестирать:

AstraZeneca,

Pfizer / BioNTech,

Moderna,

Johnson & Johnson,

Janssen.

С момента получения полного курса прививок должно пройти не менее 2 недели. В списке есть государства со всех континентов и все страны ЕС.

Сейчас на Мальте регистрируют до 50 новых случаев COVID-19. Такие показатели держаться почти два месяца, поэтому правительство приняло решение об открытии границ для туристов.