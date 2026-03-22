Забудьте о популярных курортах: вот 3 малоизвестных направления Европы, которые стоит посетить этим летом
- Express рекомендует остров Ла-Гомера на Канарских островах, Ксамиль и Порто-Палермо в Албании, и регион Алентежу в Португалии как малоизвестные, но идеальные места для летнего отдыха.
- Локации предлагают спокойные пляжи, уникальную природу и возможности для активного отдыха с меньшим наплывом туристов.
Пока популярные локации переполнены туристами, в Европе появляются малоизвестные направления, предлагающие спокойствие и уникальные впечатления. В статье мы расскажем о 3 таких локациях.
Express рассказал о 3 малоизвестных локациях в Европе, которые идеально подойдут для летнего отдыха – это направления, что стремительно набирают популярность, но все еще остаются без внимания многих туристов.
Какие малоизвестные локации Европы достойны внимания туристов?
Первым будет остров Ла-Гомера на Канарских островах, который значительно спокойнее популярных курортов. Здесь меньше туристов, нет больших гостиничных комплексов и шумных развлечений, зато есть уникальная природа, в частности национальный парк Гарахонай, идеальные условия для хайкинга и даже наблюдения за звездами благодаря низкому световому загрязнению.
Еще одно направление – это Ксамиль и Порто-Палермо в Албании, которые называют "албанскими Мальдивами". Здесь бирюзовая вода, белоснежные пляжи и невероятные пейзажи. Несмотря на растущую популярность, некоторые места остаются почти безлюдными.
И третья локация – это регион Алентежу в Португалии, который предлагает спокойную альтернативу переполненному Алгарве. Здесь туристов ждут живописные побережья, уютные города и значительно меньше людей, что делает этот регион идеальным для релаксового отдыха.
Как пишет Revigorate, Алентежу в Португалии также известен своими одними из самых самых красивых пляжей в мире, и здесь их действительно много. Регион до сих пор остается относительно спокойным и не переполненным туристами, поэтому найти уединенное место для отдыха здесь не проблема. Кроме купания, эти пляжи также прекрасно подходят для серфинга и каякинга.
Здесь каждый найдет отдых по душе: от загара и пикников до водных видов спорта или просто купания в море. Побережье Алентежа поражает белым песком и кристально-голубыми водами Атлантики.
